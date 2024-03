SPENNENDE UKER: Lena Selnes og Alexander Sørloth i forbindelse med et VG-intervju i fjor. Foto: Julie Holmberg / VG

I forrige uke delte samboeren Lena Selnes en oppdatering på TikTok om at hun var 34 uker på vei.

Enkel matematikk og naturfag-kunnskaper tilsier at termin er om lag fem uker unna.

– Det går veldig bra. Lena er ved godt mot, så det begynner å nærme seg, sier Sørloth til VG på landslagets spillerhotell på Storo.

Denne uken skal Norge spille privatlandskamper mot Tsjekkia og Slovakia. Derfor er telefonen alltid påskrudd når Sørloth ikke er på trening.

– Man blir litt mer oppmerksom når fruen er gravid. Får håpe det ikke skjer noe mens jeg er borte. Det er vel landskamper og Lena som står i huet mitt akkurat nå, sier han.

PÅ SAMLING: Alexander Sørloth sammen med Erling Braut Haaland og de andre landslagsprofilene på trening på Vigernesjordet i Lillestrøm. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Sørloth sier at de holder kjønnet hemmelig, men røper at fødselen skal skje i Spania.

De neste ukene spiller Sørloths spanske klubb Villarreal flere viktige kamper, hvilket betyr at det er en risiko for at fødselen kan kollidere med kamp.

– Da har jeg fått beskjed av henne om at jeg skal møte opp som vanlig og spille kamp, så får jeg prøve å rekke mest mulig, sier han.

I NRK-serien «Drømmen om EM» fortalte Selnes at hun ikke ville være høygravid hvis landslaget gikk til EM.

Slik ble det ikke, men i La Liga-innspurten blir det umulig å planlegge ned til minste detalj.

– Det kan vi ikke planlegge. Det er bare å gjøre klar fødebagen og forberede sykehuset når tiden begynner å nærme seg.

Sørloth drillet som venstrekant Vis mer ↓ Alexander Sørloth ble drillet som venstrekant i en 4–3–3-formasjon både tirsdag og onsdag. Basert på treningene er det disse elleve som blir foretrukket i fredagens kamp mot Tsjekkia: 4–3–3: Ørjan Håskjold Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Vassbakk Ajer, Leo Skiri Østigård, Fredrik Bjørkan – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Sander Berge – Oscar Bobb, Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth

Det ligger også an til en veldig spennende innspurt. Sørloth har virkelig fått fart på skøytene og har scoret 13 mål på 25 kamper denne sesongen.

Spissen har et målsnitt på 0,66 mål per 90 minutter. Han er bare tre mål bak La Liga-toppscorer Jude Bellingham, som har 15 mål.

– Vi har kommet oss veldig i det siste og klatret veldig på tabellen. Vi får håpe at vi får en Europa-plass. Vi får bare se oppover og kjøre på, sier han.

Landslagssjef Ståle Solbakken har latt seg imponere av det Alexander Sørloth har levert for Villarreal denne sesongen, spesielt den siste tiden.

Han står med seks mål og én målgivende pasning på de seks siste kampene.

– Jeg tror han endelig er kvitt lånestempelet. Jeg tror han kommer til å spille i Villarreal i noen sesonger til. Jeg tror ikke han tenker noe annet enn «her vil jeg være», sier Solbakken.