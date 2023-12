Tabellsituasjonen gjør møtet mellom hans Fenerbahce og Galatasaray enda villere enn vanlig. Begge lagene står med 43 poeng, det er hele 13 poeng ned til tredjeplassen.

– Denne kampen betyr alt for fansen og klubben, sier King til VG.

Oppgjørene mellom Fenerbahçe og Galatasaray regnes for å være på nivå med Barcelona mot Real Madrid, Celtic mot Rangers i Glasgow og Boca Juniors mot River Plate i Buenos Aires.

Det har vært hat på tribunen, hat mellom spillerne og særlig én trener har vært med på å fyre opp stemningen: Tidligere Galatasaray-manager Graeme Souness.

«Det interkontinentale derbyet» Vis mer ↓ Oppgjørene mellom Fenerbahçe og Galatasaray går under kallenavnet «Kitalararasi Derbi» (Det interkontinentale derbyet) fordi lagene er fra henholdsvis den asiatiske og europeiske delen av Istanbul.

Galatasaray har historisk sett vært klubben for overklassen i Istanbul, mens Fenerbahçe har hatt sine røtter i arbeiderklassen. Disse sosiale ulikhetene var mer gjeldende frem til 70–80-tallet. Klubbene har nå supportere fra ulike sosiale lag.

Dette er de to mestvinnende klubbene i tyrkisk fotball, og rivaliseringen er regnet for å være et av de mest intense i klubbfotballen.

Lagene har møtt hverandre i 132 seriekamper på toppnivå (siden 1959). Fenerbahçe har vunnet 52 og Galatasaray 37. Medregnet den tyrkiske cupen og Super Cup står Fenerbahçe med 56 seirer og Galatasaray med 53. 55 kamper har endt uavgjort.

Galatasaray vant 7–0 i et oppgjør 12. februar 1911, mens Fenerbahçe i moderne tid har den største seieren med 6–0 i en ligakamp 6. november 2002.

Fenerbahçe tapte ikke hjemme mot Galatasaray fra 26. mars 2000 til 23. februar 2020. I mellomtiden møttes de 23 ganger i gjeldende kamper – Fenerbahçe vant 15 og åtte endte uavgjort på deres hjemmebane.

Galatasaray vant cupfinalen – spilt over to kamper – i 1996 mot erkerivalen. Da mente Liverpool-legenden Souness det var en god idé å plante et flagg i Galatasarays farger på midtbanen.

Kort fortalt måtte politiet eskortere ham ut mens rasende Fenerbahçe-supportere var på vei inn på banen.

Det blir forhåpentligvis ikke like kaotisk denne gangen, men interessen for oppgjøret er som vanlig enorm.

– Det er det største trykket jeg har opplevd! svarer King på spørsmålet om rammen rundt kampen.

KING KLAR: Joshua King er endelig skadefri og kampklar. Her fra en kamp mot FC Nordsjælland i september. Foto: ERDEM SAHIN / EPA / NTB

Etter at han signerte for Fenerbahçe i fjor, har han vært på banen i to 0–3-tap mot rivalen.

Fenerbahçe topper ligaen med syv mål bedre målforskjell etter at de vant 4–3 i en dramatisk bortekamp mot Kayserispor onsdag ettermiddag. Michy Batshuayi scoret tre av målene, og King var på banen etter å ha blitt byttet inn.

På overtid fikk både Mert Hakan Yandas og svært viktige Fred rødt kort. Den tidligere United-spilleren må stå over toppkampen mot Galatasaray, som vant 1–0 hjemme mot Fatih Karagumruk onsdag.

Galatasaray har flest seriemesterskap med sine 23, mens «Fener» står med 19 etter at det siste ble sikret i 2013/14-sesongen.

At kampen starter kl. 17.00 på julaften – nøyaktig samtidig som Sølvguttene synger julen inn på norske TV-skjermer – har lite å si for den norske angrepsspilleren.

Fenerbahçe S.K. Vis mer ↓ Stiftet: 1903

Hjemmebane: Şükrü Saracoğlu Stadium med plass til 47.800 tilskuere

Hovedtrener: Ismail Kartal

Kaptein: Edin Dzeko

Ligamesterskap (siden 1959): 19 – det siste i 2013/14

Plassering i fjor: 2. plass

Cupmesterskap: 7 – det siste i 2022/23

Kom til kvartfinalen i Champions League i 2007/08 – tapte 2–3 sammenlagt mot Chelsea.

Kom til semifinale i Europa League i 2012/13 – tapte 2–3 sammenlagt mot Benfica.

Vant sin gruppe i Conference League, og er klar for sluttspillet.

Norske spillere: Joshua King (2022-)

Galatasaray Vis mer ↓ Stiftet: 1905

Hjemmebane: Rams Park med plass til 52.200 tilskuere

Hovedtrener: Okan Buruk

Kaptein: Fernando Muslera

Ligamesterskap (siden 1959): 23 – det siste i 2022/23.

Cupmesterskap: 18 – det siste i 2018/19

Vant Europa League i 1999/2000 da Arsenal ble slått på straffer i Parken i København.

Kom til semifinalen i Champions League (Serievinnercupen) i 1988/89 – tapte 1–5 sammenlagt mot Steaua Bucuresti.

Ble nummer tre i sin Champions League-gruppe, og skal spille Europa League-playoff mot Sparta Praha.

Norske spillere: Martin Linnes (2016–2021), Omar Elabdellaoui (2020–2022) og Fredrik Midtsjø (2022–2023).

– Det er ikke ofte jeg har fått feiret skikkelig med familien uansett de siste årene, så det er jeg vant med, sier tobarnsfaren.

– Jeg har slitt mye med skader denne sesongen, men er endelig frisk nå, sier King som trolig starter på benken igjen.

Det er en ny kamp mellom de to lagene om fem dager i den tyrkiske supercup-finalen, men det oppgjøret spilles i Saudi-Arabia og vil ikke ha den samme rammen.

Joshua King står med elleve mål og seks målgivende på 42 kamper for Fenerbahce, 21 av dem fra start.

