Og de siste ukene har rapportene om at 28-åringen nå forlater de lyseblå fra Manchester – enten på lån eller overgang – bare eskalert.

– Det har ikke vært noe godt å følge eller se på. Mange har fulgt ham i City-tiden. Vi håpet han skulle utvikle seg videre. Han har spilt litt her og der, og selv om han vant The Treble sist sesong, så er det både trist og frustrerende å se ham nå.

Det sier Anders Palm, leder i Leeds’ skandinaviske supporterklubb. Det var klubben Phillips både ble fostret og gjorde kometkarriere.

28-åringen fikk riktignok en svært sjelden sjanse fra start for Manchester City i desember.

I det betydningsløse oppgjøret mot Røde Stjerne ble det ifølge The Mirror diskusjoner om han skulle få ta et straffespark. Avisen skrev at en annen var tiltenkt å gjøre det.

Erling Braut Haaland var blant dem som publiserte et bilde av Phillips som nettopp hadde scoret fra ellevemetersmerket. Jærbuen la ved et blått hjerte i det som ble omtalt som en «varm melding».

1 / 2 ET FARVEL? Kalvin Phillips brukte ekstra lang tid hos bortefansen fra Manchester da han satte inn en straffe i Champions League-oppgjøret mot Røde Stjerne i desember.



– Jeg tolker det som at han er en fyr veldig mange setter pris på. Det bekrefter inntrykket om at Phillips er en super fyr. Han fremstår som utrolig sympatisk, han er kanskje den triveligste spilleren i hele ligaen.

– Men han har vel startet flere kamper for landslaget enn City de siste par årene. Det er ikke til å leve med i lengden, sier Kasper Wikestad.

Hovedpersonen selv brukte litt ekstra tid hos den tilreisende fansen, vinket opp til dem. Det hele har blitt tolket som et farvel.

Viaplay-kommentator Kasper Wikestad, her avbildet under VM for kvinner i New Zealand sist sommer. Foto: Lise Åserud / NTB

Vi skal ikke mer enn halvannet år tilbake i tid der situasjonen var en helt annen. Da Phillips ble kjøpt til Manchester City, hadde han en svært høy stjerne i England.

Han ble ansett som en av Englands beste spillere da de tok seg til finalen mot Italia i EM 2021. Han hadde tatt barndomsklubben Leeds fra Championship og storspilt i Premier League.

Han ville ikke la sjansen til å spille under Pep Guardiola gå fra seg da han signerte en seksårskontrakt og reiste til Manchester for en drøy halv milliard kroner.

Det har endt med fiasko.

Underveis fikk han sjelden offentlig refs av Guardiola.

– Han er ikke skadet. Han kom tilbake overvektig. Han kom ikke i den formen du må være for å trene eller få spille, sa City-manageren etter å ha utelatt Kalvin Phillips fra en kamptropp etter VM i Qatar vinteren 2022.

– Den var tøff å håndtere fordi det ble så overdrevet og mange begynte å snakke om det. Jeg var jo på benken i den neste kampen og har vært i form i hver eneste kamp siden, kommenterte spilleren selv i et intervju noen måneder senere, ifølge BBC.

Da City vant The Treble i 2022/2023-sesongen spilte han bare 21 kamper. Han startet to kamper i ligaen. Og da han ble byttet inn mot Leicester, hadde han det han selv kalte en «stinker».

– Jeg spilte en halvtime, men var elendig. Jeg husker jeg dro hjem og var så sint på meg selv at jeg begynte å gråte, har han uttalt til Sky Sports.

FIKK NOEN KJÆRKOMNE MINUTTER: Manchester Citys Kalvin Phillips (to fra høyre) byttes inn med Rico Lewis og Matheus Nunes i 6–1-seieren mot Bournemouth i november. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters / NTB

Men heller ikke 2023/2024-sesongen har blitt noe bedre. Han har vært i troppen i 17 ligakamper. Han har blitt byttet inn i fire av disse med en total spilletid på 89 minutter.

Han har kun startet en eneste kamp denne sesongen mot nevnte Røde Stjerne.

For Guardiola har det vært tungt å ikke få noe ut av midtbanespilleren som en gang var blant Premier Leagues beste «ryddegutter» på midtbanen under tidligere Leeds-manager Marcelo Bielsa.

– Jeg hadde elsket å gjøre med Kalvin det Marcelo gjorde med ham. Vi har vår egen spesifikke måte å spille på, og han sliter av og til med noen ting. Mens den forrige spillestilen i Leeds var perfekt for ham, begrunnet Guardiola under en pressekonferansen i september, da an kommenterte spilletiden.

I desember kom rapportene om at Phillips kan være på vei ut av klubben når overgangsvinduet åpne i januar. Da var det en uvanlig brydd Guardiola som kommenterte situasjonen:

– Jeg synes så synd på ham på grunn av mine avgjørelser. Jeg har sagt det mange ganger. Han fortjener ikke det som har skjedd med ham – og jeg beklager.

Wikestad påpeker at det har blitt vanskelig for Phillips ettersom han konkurrerer mot det som trolig er verdens beste spiller i en litt defensiv midtbaneposisjon. I tillegg spiller spanjolen Rodri så godt som alle kamper.

Leeds-supporter Palm mener det ikke er gitt at en spiller utvikler seg under Guardiola, omtalt som verdens beste manager.

– Jeg har veldig sansen for Guardiola selv. Men det er ikke alle som klarer å ta det steget under ham. Så må det sies at Phillips kanskje kunne gjort mer ut av det selv også. Drevet frem den utviklingen, for det er ikke bare klubben og laget som har det ansvaret, men også spilleren, sier han.