Magisk Brann-kveld dagen før omdiskutert 17. mai-tog: – Vi gjør det vi får beskjed om

BERGEN (VG) (Brann – Stabæk 4–1) Bergen var pyntet til fest, og et fullsatt Brann Stadion fikk se et lekent hjemmelag – med Bård Finne (28) i spissen – fire dager før cupfinalen. I morgen venter 17.mai-tog for Brann-spillerne.