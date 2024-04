På morgenkvisten ble 28-åringen nemlig far til en jente som heter Emma.

Kun timer senere ble han matchvinner da han satte inn det avgjørende målet for Villarreal tre minutter på overtid.

– En magisk dag, skriver Sørloth i en melding til VG.

På Instagram har landslagsspissen lagt ut et bilde av at han feiret slik brasilianeren Bebeto gjorde i fotball-VM i 1994.

Han feiret både med vuggen og å putte tommelen i munnen.

– Med kjærlighet, til Emma, skrev Villarreal på Instagram.

Villarreal skriver at Sørloth valgte å reise med laget til bortekampen på sørøstkysten, til tross for at han hadde fått tillatelse til å bli værende hjemme som følge av fødselen.

I mars fortalte Alexander Sørloth til VG at han hadde lagt en plan med samboer Lena Selnes dersom fødselen kolliderte med kamp: Møt opp spill som vanlig!

– Det er bare å gjøre klar fødebagen og forberede sykehuset når tiden begynner å nærme seg, sa Sørloth.

FORELDRE: Landslagsspiller Alexander Sørloth og kjæresten Lena Selnes. Foto: Julie Holmberg / VG

Alexander Sørloth står nå med 15 mål på 28 kamper i La Liga. Kun Artem Dovbryk (Girona, 18 mål), Jude Bellingham (Real Madrid, 16 mål) og Ante Budimir (Osasuna, 16 mål).

Seieren betyr at Villarreal klatrer til 9. plass på tabellen.