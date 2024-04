Wayne Rooney er blant tidenes engelske fotballspillere, men managerkarrieren til den tidligere storscoreren har aldri helt tatt av.

Nå blir Rooney en del av den populære podkasten The Overlap.

Podkasten gis ut av Sky Sports og består av fotballprofilene Gary Neville, Roy Keane, Jill Scott, Ian Wright og Jamie Carragher som ukentlig gir sine betraktninger om Premier League og annen internasjonal fotball.

– Jeg er begeistret over å si at jeg sammen med min gode venn Gary Neville blir en del av laget hos The Overlap, skriver Rooney i en Twitter-melding.

Rooney har gjennom denne våren vært å se i diverse TV-sendinger i forbindelse med Premier League-kamper.

38-åringen scoret 253 mål på 559 Manchester United-kamper i sin karriere.