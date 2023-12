– Det er kritisk, enkelt og greit. Det er ni av de som spilte i første serierunde. Det er snakk om mange sentrale, sier united.no-journalist Eivind B. Holth til VG.

Tirsdag kveld røk Manchester United ut av europacupspill for godt for denne sesongen etter tap for Bayern München.

Men problemene stanser ikke der for klubben som stadig får gjennomgå. Troppen tynnes kraftig ut før helgens kamp mot erkerival Liverpool og inn mot et tøft juleprogram.

For i tillegg til Champions League-fadese måtte både månedens Premier League-spiller for november, Harry Maguire, og Luke Shaw byttes ut mot Bayern.

LYSKEPROBLEMER: Harry Maguire måtte ut i førsteomgang mot Bayern München. Foto: PETER POWELL / AFP / NTB

Maguire pådro seg en skade i lysken, mens Shaw fikk en strekk i låret.

I tillegg mister kaptein Bruno Fernandes kampen mot Liverpool med karantene etter for mange gule kort.

– Ikke bare er det sentrale spillere, men det er ledere som forsvinner fra et lag som allerede er blottet for selvtillit. Hva gjør dette med selvtilliten i det laget, og hvor mye motgang tåler de? Det er nok en følelse av «Murphys lov» i den garderoben nå – alt som kan gå galt, går galt, sier Holth.

– Dette er spørsmål Erik ten Hag får i fanget når huset allerede står i brann, mener United-journalisten.

Dette er Uniteds skadeliste Vis mer ↓ Casemiro (strekkskade i låret)

Lisandro Martínez (ankelskade)

Christian Eriksen (kneskade)

Marcus Rashford (sykdom)

Mason Mount (leggskade)

Victor Lindelöf (uspesifisert)

Anthony Martial (sykdom)

Amad Diallo (kneskade)

Tyrell Malacia (kneskade)

Luke Shaw (strekkskade i låret)

Harry Maguire (lyskeskade) Bruno Fernandes er ute med karantene. Jadon Sancho er utestengt. Den siste oppdateringen på Mason Mount er at han er tilbake i trening. Han kan potensielt være spilleklar til kampen mot Liverpool.

Bare Chelsea har en lengre skadeliste enn United med tolv ute, ifølge Premier Leagues egen oversikt. Newcastle har like mange.

– Det viktigste er selvsagt at de mangler noen spillere med egenskaper som hadde passet en sånn kamp perfekt, sier Viaplays ekspert Lars Tjærnås før kampen mot Liverpool.

Han peker blant andre på Bruno Fernandes’ offensive X-faktor og Martinez og Shaw defensivt.

Tjærnås trekker også frem Marcus Rashford, selv om han påpeker at han med rette har fått kritikk på grunn av svak form.

Holth deler den samme meningen og illustrerer i førsteomgang hva skadene betyr i kampen mot Liverpool.

– Det kan være man får en nød-back på venstre side i Sergio Reguilón. Jonny Evans kan gå i forsvar og Sofyan Amrabat på midtbanen med Kobbie Mainoo eller Hannibal. Det er så uvirkelig!

– Jeg husker så godt da man gjorde disse signeringene. Dette er ikke spillere som skal inn i startellevere. Det er spillere som skal inn å avlaste Shaw, Varane, Mount ... I stedet så er det de som nå skal spille skjebnekampene til Erik ten Hag. Det viser hvor ille det er både med tanke på skader og med bredden, sier Holth.

SOMMERSIGNERINGER: Jonny Evans (t.v.) og Sofyan Amrabat ble hentet av Erik ten Hag i sommer. Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

Laget Holth illustrerer ligner på elleveren som avsluttet kampen tirsdag:

– Den elleveren som avsluttet kampen mot Bayern er et lag som ville slitt med å holde seg i Premier League. Derfor foregår den kanskje aller viktigste jobben akkurat nå på behandlingsrommet, mener Tjærnås.

– De er nødt til å få flere seniorspillere tilbake, for det er ikke lov å forvente at det er unge umeritterte spillere som skal kunne stå i den stormen de opplever nå, understreker Tjærnås.

Nå ligger de røde djevlene an til å måtte spille lignende ellever mot Liverpool – òg i tiden fremover.

Den så slik ut:

Grafikk: www.sofascore.com