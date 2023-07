Rapinoe med ny milepæl: Kapteinen følelsesladet etter legendens valg

AUCKLAND (VG) (USA – Vietnam 3–0) Her feirer USAs ferske kaptein Lindsey Horan (29) med legenden Megan Rapinoe (38). Det er kanskje ikke så rart at kapteinen scorer etter at Rapinoe kom på banen. De har nemlig et helt spesielt bånd.