John Arne Riise og Avaldsnes sitter i nøyaktig samme posisjon nå som det de gjorde for et år siden:

To kamper skiller spill i Toppserien og spill 1. divisjon.

For etter å igjen ha havnet på nest sisteplass i serien etter fullført sesong, må Riise og co. ut i playoff om spill i Toppserien for andre år på rad.

I første kamp mot TIL 2020 scoret Avaldsnes to ganger og avgjorde kampen på tre minutter. Kaja Olsen og Maria Hovmark gjorde hvert sitt mål.

Se målene i videovinduet i toppen av saken!

Det utgangspunktet er langt bedre enn 1–1-resultatet de fikk med seg fra første playoffkamp for et år siden.

Avaldsnes klarte med et nødskrik å holde seg på øverste nivå forrige sesong, og vant playoffen til slutt 3–2 sammenlagt over Øvrevoll Hosle.

VIKTIG SEIER: Avaldsnes vant den første av to playoffkamper mot TIL 2020. Her jubler Riise for vinnermålet i fjorårets playoff. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

TIL 2020 hadde for anledningen inntatt Tromsøs storstue Romssa Arena, men det var lite showfaktor over lagene i en jevnspilt og småkjedelig førsteomgang.

Ingen av lagene kom til en eneste målsjanse.

Men så tok Riise grep i annenomgang. Etter 67 minutter satte Avaldsnes-sjefen inn Maria Hovmark. To minutter senere stanget Kaja Olsen inn 1–0 på hjørnespark. Og så fikk Riise uttelling for byttet.

Danske Hovmark fikk ballen i beina i meget god posisjon og prikket inn 2–0.

Avaldsnes har med det to mål å gå på i returoppgjøret på Karmøy på søndag.