Men rekorder bryr Manchester City-manageren seg tilsynelatende lite om dagen før storoppgjøret mot tabellnaboen.

Da VG viser til at nordmannen kan nå nok en rekordmilepæl og spør hva spanjolen mener skiller Haaland fra andre toppspisser han har trent, svarer Guardiola slik:

– Jeg følger ikke med på milepælene eller rekordene til spillerne. Jeg fokuserer på Liverpool, hva vi må gjøre for å vinne kampen.

– Slår han rekorder, så er det perfekt for oss. Men jeg forbereder ikke kampen for at Erling skal slå rekorder. Han vil ha dem, og vi er fornøyde med det.

For dersom Haaland scorer mot Liverpool når han 50 Premier League-mål på bare 48 kamper. Ingen har nådd et slikt antall mål på så få kamper.

Det hører med til historien at Haaland som City-spiller, på henholdsvis to ligakamper og en Community Shield-kamp, ikke har scoret mot Liverpool.

Listen viser uansett at Haaland ikke har noen stor hast med å score sitt neste ligamål for å slå rekorden.

Raskest til 50 Premier League-mål: Vis mer ↓ Andy Cole: 65 kamper

Alan Shearer: 66

Ruud van Nistelrooy: 68

Fernando Torres: 72

Mohamed Salah: 72

Pierre-Emerick Aubameyang: 79

Sergio Agüero: 81

Thierry Henry: 83

Kevin Phillips: 83

Diego Costa: 85

– Vi har ikke sett lignende i Premier League. Så det er jo «freakishly» sterkt om han slår den rekorden nå på lørdag eller senere, vurderer Simon Bajkowski, City-sjefsskribent i Manchester Evening News, til VG.

Han utdyper hva han mener med «freakishly».

– Det er eksepsjonelt. Det er ikke normalt, sier han og smiler.

Der Guardiola aldri svarte på hva som skiller Haaland fra andre toppspisser, svarer Bajkowski at det for ham handler om hans «fenomenale evne» og store dedikasjon til å alltid gjøre det som finnes i hans makt til å spille hver eneste kamp.

– Kombinerer du det med Citys ressurser, så blir det jo en ganske utrolig kombinasjon også, sier han.

FØLGER CITY TETT: Simon Bajkowski i Manchester Evening News. Foto: Mikal Aaserud, VG

Ellers bekreftet Guardiola at Haaland trolig spiller kampen mot Liverpool.

Det skjer etter at jærbuen gikk på det som så ut som en stygg smell da Norge møtte Færøyene til privatkamp forrige uke. Likevel kom Haaland haltende på banen igjen mot lilleputtnasjonen – selv om det var snakk om en «ubetydelig» kamp.

– Hva tenkte du da Haaland fikk smellen i privatkampen og likevel kom på banen igjen, spør VG.

– Det er fotball. Hvis han får en smell og går på igjen er det fordi han føler seg bra. Jeg har ikke problemer med spillere som spiller for landslaget og vil gjøre deres beste. Jeg vil at de skal gjøre deres beste. Så det er ikke noe problem, svarer Guardiola.

VRED SEG I SMERTER: Erling Braut Haaland pådro seg en smell i foten mot Færøyene sist uke og måtte melde forfall til neste landskamp mot Skottland.









– Men ble du bekymret da du så bildene og at nok en spiller føyer seg inn på skadelisten?

– Nei. De vil ikke bli skadet. Jeg vil ikke ha skader. Men det kan skje, sånn er det i mange klubber. Vi er ikke et unntak, det er sånn det er, fortsetter City-manageren til VG.

Det hele endte med at Haaland meldte forfall, reiste hjem fra landslagssamlingen og ikke spilte EM-kvalifiseringskampen mot Skottland sist søndag. Men skal man tro Guardiola har han ristet av seg den smellen.

Bajkowski i Manchester Evening News tror ikke Guardiola så kampen.

– Men hva tror du han tenkte da han fikk skaderapporten på sitt bord?

– Den rapporten var nok ganske mye mer nyansert enn det de dramatiske bildene viste. Han ble nok ikke skremt da han så den, sier journalisten.

PS! Alt om Haalands rekorder finner du i VGs «Haaland-tracker».