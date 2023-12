ZDF skriver at Lehmann i rettssaken innrømmet å ha gått inn i naboens garasje med motorsagen i hånden – men hevdet ellers å ha hull i hukommelsen og snakket om falske anklager og karakterdrap.

Lehmanns advokat, Christoph Rücker, uttalte at «statsadvokaten skyter spurv med kanoner». Han mente også at statsadvokaten drev med hevn og utillatelig «moralisering».

Målvaktslegenden med 61 landskamper, kjent fra Schalke 04, AC Milan, Borussia Dortmund og Arsenal, havnet i en voldsom nabokrangel.

Han tok motorsagen i egne hender og gikk løs på naboens garasjebygg.

Fredag ila retten Lehmann en dagsbot på 2.000 euro i 210 dager – til sammen 420.000 euro (4,7 mill. kroner etter dagens kurs).

Han er dømt for skade på eiendom, fornærmelser og forsøk på bedrageri, melder TV-kanalen ZDF.

– Jens Lehmann ser på seg selv som et «offer for rettssystemet», sier dommer Tanja Walter.

– Han er ikke et offer, han er en gjerningsmann, fortsetter hun, ifølge ZDF.

CUPTRIUMF: Jens Lehmann og Fredrik Ljungberg etter at Arsenal vant FA-cupfinalen over Manchester United i 2005. Foto: ALASTAIR GRANT / AP / NTB

Aktor hadde lagt ned krav om betinget fengsel og en bot på omtrent halvparten av det Lehmann nå er dømt til å betale.

– Med motorsag i hendene blir helter legender, uttalte aktor Stefan Kreutzer i retten.

Lehmann var tiltalt for å ha tatt seg inn i naboens garasje og gått løs på takbjelkene med motorsagen.

Hendelsen skjedde i det prestisjefylte området Sternberg See i Bayern. Det nye garasjebygget sjenerte altså fotballstjernens utsikt til de grader at han tok fram motorsagen.

For å unngå å bli oppdaget kuttet han først over ledningene til et overvåkningskamera. Problemet var bare at overvåkningskameraet også gikk på batteri, skriver Bild.