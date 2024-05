Men måten det første målet til ligalederne kom på mot Bournemouth diskuteres.

Like før pause sendte Martin Ødegaard en smart pasning i bakrom mot Kai Havertz. Tyskeren kom først på ballen, passerte Bournemouth-keeper Mark Travers og gikk i bakken.

1 / 3





Dermed straffespark, men dommerteamet var ikke helt sikre. Situasjonen ble sett på av VAR, men avgjørelsen ble stående. Det får flere til å reagere.

– Lot de den straffen stå? Det er faktisk ikke til å tro, skriver Viaplay-kommentator Kasper Wikestad på X.

– En klassisk «konstruert» straffe med hvordan Havertz benyttet sjansen av keeperens bein som er ute, skriver fotballskribent i Independent Miguel Delaney.

Se situasjonen øverst i saken!

1 / 3 KONTROVERSIELL SCORING: Bukayo Saka feirer sin 1–0-scoring etter at Kai Havertz fikk en kontroversiell straffe.





Da straffesparket ble stående, var Bukayo Saka iskald og sørget for at vertene gikk i ledelsen før andre omgang.

Straffesparket ble også diskutert i Viaplays studio i pausesendingen.

– Kai Havertz bestemmer seg for én ting her: Legge igjen foten slik at den blir tatt av Travers. Så kan vi diskutere balansen mellom å filme til seg et straffespark og å være smart for å få straffe. Jeg mener at Havertz helt bevisst går for å få straffe, sier Jan Åge Fjørtoft.

Petter Veland fulgte opp:

– Problemet mitt med at dette blir straffe er at Premier League går ut og sier at de ikke vil ha «soft penalties». Dette er en ekstremt soft penalty, mener Veland.

Etter pause var Ødegaard igjen involvert før Arsenals andre scoring for dagen. Kapteinen slo en pasning utenfor 16-meteren som ble brutt, men lagkamerat Declan Rice snappet opp ballen igjen.

På lekkert vis spilte Rice videre til Leandro Trossard, som bredsidet inn 2–0 med 20 minutter igjen å spille.

1 / 2



I det 96. minutt banket Rice selv inn 3–0. Midtbanespilleren står nå med syv ligascoringer og åtte målgivende pasninger i sin første sesong som Arsenal-spiller.

1 / 3 ARSENAL-HELT: Declan Rice har blitt en svært populær mann på Emirates Stadium denne sesongen.





En annen nysignering, David Raya, kan også juble - etter å ha sikret seg Golden Glove-prisen med 14 kamper uten baklengsmål.

Seieren gjør at Arsenal leder Premier League med fire poeng foran Manchester City. Men Erling Braut Haalands lag har to kamper mindre spilt, og den ene spilles senere lørdag.

– Manchester City er en maskin, men vi kan bare fokusere på oss selv. Alt kan skje i fotball. Mirakler skjer, sier Declan Rice etter kampslutt.

City tar imot Wolverhampton på hjemmebane klokken 18.30. Kampen kan du følge i VG Live.