Ja, mener Manchester City-stopperen Manuel Akanji.

– Jeg forstår det ikke. I første omgangen var det veldig sene taklinger som ikke fikk gule kort. Det er åpenbart gule kort, sier han i pressesonen etter 0–0 mot Arsenal i søndagens storkamp.

Arsenal satte «sesongbeste» ved å lage totalt 20 frispark. Anthony Taylor ga dem to gule kort, ett for å sløse tid og ett for å sparke bort ballen.

Og det drøyde til 65 minutter før de fikk det første gule kortet. Det ble mottatt med ironisk applaus fra hjemmefansen.

Det ble tidvis svært ampert i det viktige oppgjøret i kampen om tittelen i Premier League. Erling Braut Haaland var blant de som uttrykte sin frustrasjon over at Taylor ikke straffet regelbruddene hardere.

I engelske aviser får han kritikk på børsen – mens Arsenal-sjef Mikel Arteta sammenlignes med José Mourinho etter å ha «parkert bussen»:

– Jeg forstår ikke at han ga frispark, men ikke gult kort. Det er regler her, og Jorginho fikk ikke gult kort selv om han lagde mange frispark. Jeg forsto ikke flere av disse avgjørelsene, sier Akanji.

– Det funket for dem? spør the Suns reporter.

– Definitivt. De stoppet oss med mange frispark, og når det ikke blir noen sanksjoner mot det, blir det vanskelig, sier stopperen.

0–0-resultatet gjør at Liverpool har koblet et lite grep om tittelen i Premier League, mens Arsenal ble kvitt spøkelset mot den regjerende trippelmesteren.

Manchester City må på sin side se at de er bakpå i kampen om å forsvare tittelen for fjerde gang. Ni kamper gjenstår av årets sesong.

Henry Winter er sjefskribent i storavisen The Times, og kommenterte ironisk etter en drøy time av kampen: «Dette er ikke en øvelse. Jeg gjentar, dette er ikke en øvelse. Første gule kort, etter 65 minutter».

Han sier Taylor er én av Englands to beste dommere og at han ikke ville bli kampens midtpunkt, men:

– De Bruyne holdt opp fire fingre (for å signalisere antall frispark), de kunne gjort noe tidligere. Det største problemet var likevel på hjørnesparkene: Da gjorde Arsenal alt de kunne for å stoppe City i boksen, sier Winter til VG – og mener det altså var her dommerne virkelig burde grepet inn.

Og trener Pep Guardiola har en mer diplomatisk tilnærming til det hele.

– Det er ikke min jobb (å kommentere det). Taylor er sikkert glad siden det ikke skjedde noe feil. Vanligvis skjer det når dommeren blir viktigere enn spillerne. Dommeren var veldig god, sa han etter kampen.

