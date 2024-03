– Basert på de siste ukenes omfattende undersøkelser, skanninger og tester, kan legene nå fastslå at Kristoffer er rammet av flere små blodpropper på begge sider av hjernen, som følge av en ekstremt sjelden betennelsestilstand i hjernens kar. Diagnosen samsvarer med teorien som legespesialistene så langt har jobbet med og behandlet Kristoffer ut fra, skriver klubben i en oppdatering.

Olsson mistet bevisstheten i sitt hjem 20. februar.

Midtjylland meldte en uke senere at Olsson er rammet av det som trolig er en «akutt sykdom knyttet til hjernen».

Klubben opplyste at Olsson har hatt familien sin rundt seg i tillegg til deler av klubbens medisinske team den siste tiden. I tillegg var et «team av Danmarks ledende medisinske eksperter» i arbeid for å stille en diagnose.

Tilstanden hans vurderes som stabil, og legene ser små fremskritt. Samtidig opplever de at Olsson er ved økende grad av bevissthet.

I tiden fremover vil legene forsøke å få ham ut av respirator, men prognosen er fortsatt usikker for midtbanespilleren med 46 landskamper for Sverige.

– Jeg vil gerne takke offentligheten og pressen for at ha utvist hjertevarm støtte, respekt og hensyn i den seneste tid overfor Kristoffer såvel som hans familie, sier FCM-direktør Claus Steinlein i klubbens melding.

Klubben lover å orientere offentligheten når det er vesentlig nytt om Olssons situasjon.

Tidligere landslagsspiller Tarik Elyounoussi spilte med Kristoffer Olsson i svenske AIK.

– Det er et sjokk. Det er veldig trist. Jeg håper det går bra og sender varme tanker og styrke til ham og familien hans, har Elyounoussi sagt til VG.