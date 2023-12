Hun har herjet, fått utmerkelser og heder for prestasjonene. Men en drøy måned av sesongen har vært tyngre å akseptere.

– Nei … VM var tungt, sier Maanum og tar seg en liten tenkepause.

– Tungt for egen del, tungt for laget. Med tanke på det som skjedde rundt, men spesielt det vi leverte på banen. Det var selvfølgelig skuffende med mange spillere som var på et høyt nivå. Jeg hadde selvfølgelig forventninger til å bidra mer, sier 24-åringen til VG.

VM i New Zealand sist sommer ble en enorm kontrast til det den offensive midtbanespilleren opplever i klubbhverdagen. Det er ikke helt unaturlig å stille spørsmålet hvordan livet på de to arenaene kunne bli så annerledes på så kort tid.

VM BLE EN NEDTUR: For Frida Maanum og resten av det norske damelandslaget. Her underveis i gruppespillkampen mot Sveits. Foto: Lise Åserud / NTB

For søndag tar Maanum og Arsenal imot Maren Mjelde og Chelsea til toppkamp i Women’s Super League.

Emirates Stadium – det som til vanlig er herrenes storstue – blir fylt til randen av supportere. 55.000 billetter er solgt.

– Det blir helt vilt faktisk og helt surrealistisk å oppleve. Rivaliseringen mellom de to lagene er noe helt eget og du vet du må være på ditt beste for å vinne.

For Maanums blir kampen en slags prikken over i’en for mer enn et år med sterke prestasjoner for Arsenal. Hun har levert mange målpoeng, blitt tatt ut på årets lag i England og fikk nylig en gjev supporterpris.

VM i New Zealand føltes altså som det stikk motsatte.

Maanum spilte tre kamper fra start, men var benket fra start i åttedelsfinalen der Norge røk ut. Hun følger det var kjipt å ikke få ut det hun var god for.

– Jeg tror alle forstår at VM er noe vi prøver å glemme fortest mulig. Men så må vi også lære av de feilene som ble gjort. Det som var mest frustrerende for meg personlig var å komme fra en fin sesong. Du tenker at det bare skal rulle på som vanlig. Det gjorde det ikke. Så jeg sitter igjen med en bismak, sier hun.

13 målpoeng på 20 seriekamper ble fasiten for Arsenal i 2022/2023-sesongen. Nå er hun igjen i scoringsform for klubblaget. De siste to serierundene har Maanum bokført to mål på to kamper. Laget ligger på en andreplass. Bare tre poeng opp til Chelsea.

Maanum forteller at det har vært tøffe tider i Arsenal også. Blant annet en periode over fire måneder frem mot sommeren 2022.

Hun satt mye på benken. Det var alt annet enn enkelt. Hun grublet mye, men gode samtaler med personer som står henne nær ble viktig.

KLAR FOR TOPPKAMP: Frida Maanum og resten av Arsenal-spillerne jubler for scoring tidligere denne sesongen. Søndag venter toppoppgjør mot Chelsea. Foto: PAUL CHILDS / Reuters / NTB

Hun tok noen grep treningsmessig, forsøkte å dyrke egenskapene hun trenger i den fremskutte midtbanerollen, populært kalt «tier-rollen». Eller posisjonen rett bak spissen i et fotballag.

Så, litt ut av ingenting, fikk hun sjansen mot Lyon i Champions League høsten 2022. Der scoret hun og leverte en målgivende i en sjokkerende 5-1-seier til Arsenal. Siden har hun ikke sett seg tilbake.

– Jeg vil si at det var et resultat av mye trening på detaljer. Finne de mulighetene til å trene på det uten å kjøre seg helt i senk. Jeg la ned mye innsats den perioden. Jeg fikk hjelp av idrettspsykologen min rundt det mentale for hvordan slå tilbake på en bedre måte. Jeg vil si at mye av 2022/2023-sesongen var et resultat av det.

PS: Kampen mellom Arsenal og Chelsea begynner klokken 13.30 søndag og kan ses på Viaplay.