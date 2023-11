Jake Daniels, som spiller for nivå to-klubben Blackpool, var i mai 2022 den første spiller i britisk fotball til å komme ut av skapet siden Justin Fashanu i 1990.

Midt i den vanskelige tiden mottak han en hyggelig melding fra den engelske landslagskapteinen Jordan Henderson.

– Han støttet meg og skrev at han var stolt av det jeg hadde gjort, sier Daniels til BBC.

Men litt over ett år senere skjedde noe som fikk stikk motsatt betydning for 18 år gamle Daniels:

Jordan Henderson skiftet til Al-Ettifaq i Saudi-Arabia. Da de presenterte nysigneringen, var regnbue-kapteinsbindet som Henderson hadde i Liverpool, sløret bort i velkomstvideoen.

– Det var som et slag i ansiktet da han skiftet, sier Daniels til BBC.

– Men jeg går ut fra at det er gode penger, og det betyr mer for ham, fortsetter 18-åringen.

Daniels sier at det også var frustrerende å se at en annen Liverpool-legende, Steved Gerrard, ble trener for Al-Ettifaq.

Blackpool-spilleren kjempet ifølge seg selv med psykiske problemer i seks måneder før han tok sin beslutning og kom ut av skapet for hele fotballverden i mai 2022.

– Å komme ut var det beste jeg kunne gjøre. Jeg spiller mye bedre fotball nå, sier han.

BBC har prøvd å få kommentar fra Henderson og Gerrard til uttalelsene, men uten å lykkes.

Hendeson sa i september at han var «virkelig såret» over kritikken han har fått, og at han alltid hadde vært opptatt av å hjelpe saker og samfunn, og at han ikke hadde «forandret seg som menneske», skriver BBC.