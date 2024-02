Han pustet litt oppgitt ut da VG spurte om han var redd for å bli straffet for uttalelsene han ga direkte etter kampslutt.

– Nå blir det en situasjon hvor det eneste dere spør om er uttalelser jeg har gitt rett etter kampen, sa Knutsen da både Dagbladet, TV 2 og VG fortsatte å stille spørsmål om Knutsens utblåsning.

For Bodø/Glimt-treneren var alt annet enn blid i intervjuet med Viaplay rett etter kampslutt:

– De tør ikke å gi Ajax det avgjørende røde kortet, hevdet Knutsen

Da hadde han sett den svært omdiskuterte situasjonen om igjen på video.

– Jeg tror ting handler om størrelsen på klubber, erfaring i Europa, den type ting. Men jeg må understreke at vi har så mange sjanser at det er en kamp vi skal vinne ti av ti ganger, sier Knutsen etter at Glimt ble slått ut av Conference League på en måte som påkalte bitterheten.

– Det går ikke an å forklare en avgjørelse som er så kontroversiell på en annen måte. Det er sikkert ingen personer i verden som ser det som kan forklare det. Hvorfor velger dommer å dømme angrep på keeper i den situasjonen. Helt uforståelig, mener Knutsen om denne situasjonen:

Dramaet på Aspmyra toppet seg rett etter pause. Først ble Ajax-stopper Josip Sutalo utvist. Bare to minutter senere reddet den andre Ajax-stopperen, Borna Sosa, Patrick Bergs skudd med armen, på målstreken.

Den greske dommeren Anastasios Sidiropoulos sjekket VAR-skjermen, før han dømte angrep på Ajax-keeper Diant Ramaj fra Brede Moe.

–Jeg tror alle som ser den situasjonen opplever at dommertrioen klarer å få det til å bli angrep på keeper. enkelt svar. det er rødt kort, straffe og de får ni mann. Vi synes det er litt bittert, for det er en kampavgjørende situasjon, sier Kjetil Knutsen.

1 / 2 BILDEBEVIS: Det var ingen tvil om at Borna Sosa handset på målstreken



Han fikk ikke full støtte av Pål André Helland i Viaplay-studioet som hadde sett «verre situasjoner» hvor det har blitt dømt angrep på keeper.

– Glimt-spillerne mener at det ikke var angrep på keeper, men det mener ikke vi, sier Ajax-spiller Sivert Mannsverk til VG.

– Det er spektakulært av dommeren å finne en vei ut av det røde kortet, sier Ulrik Saltnes til VG.

– De dømmer et feigt frispark. Jeg tror ikke de tør å gi to røde kort til Ajax så fort etter hverandre, følger Jens Petter Hauge opp.

NORSK DUELL: Sivert Mannsverk fikk sine første minutter for Ajax’ førstelag siden debuten i september. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Dagbladet spør Knutsen om han ikke skal være forsiktig med å konspirere, med referanse til en uttalelse fra Helland i Viaplay-studioet i Oslo.

– Det er ikke konspirering. Det er et spørsmål. Sånn ser jeg det. Jeg prøver først og fremst å forklare en situasjon. For meg er ikke det en konspirasjon. Det er vel ikke første gang mindre klubber får avgjørelser mot seg. Jeg håper ikke det skal være diskusjonen nå, hva Mr. Helland har sagt i det studio.

– Det er ikke konspiratorisk å si at det er forskjell på store og små klubber, legger han til.

HEKTISK: Anastasios Sidiropoulos hadde nesten en intervalløkt frem og tilbake til VAR-skjermen i starten av andre omgang. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

I intervjuet med Viaplay rett etter slutt snakket Knutsen om at det var «payback time» mellom dommer Sidiropoulos og Ajax.

– «Payback time», det handlet om at dommeren var innblandet i en del kontroversielle episoder (da Ajax møtte) et spansk lag for noen år siden. Som han fikk en del kritikk for, svarer Knutsen til VG.

Han viser til en Ajax-kamp mot Getafe i Erik ten Hags tid som trener.

Kjetil Knutsen ble i 2020 straffet av UEFA etter bråket med José Mourinhos keepertrener i Roma.

– Jeg stiller et spørsmål. Hvis vi ikke rett etter kamp får stille et spørsmål om noen ting, at vi skal snakke om straff av trenere. Da ser jeg det annerledes enn deg og UEFA eventuelt. Jeg har jo blitt utestengt før. Jeg håper jo ikke det da, sier Glimt-treneren.

BITTERT TAP: Patrick Berg var involvert i det meste på Aspmyra. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Dommeravgjørelsene kan diskuteres i lang tid fremover, sier Patrick Berg etter en kamp hvor Glimt-profilen scoret ett mål og hadde to skudd i tverrliggeren.

Det var han som etter et innøvd cornertrekk endte på bakre stolpe. På streken reddet Ajax-stopper Sosa hans skudd med armen.

– Min første tanke at det var straffe og rødt kort. Men jeg fikk meg med hva som skjedde med keeperen. Men jeg har hørt at det var det var av det billige slaget, sier Patrick Berg til VG.