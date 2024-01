Helstrup overrasket tirsdag Fotball-Norge med å takke ja til å bli assistenttrener for Bodø/Glimt. Et døgn senere er 47-åringen på plass i Bodø.

Med et smil spaserte nordlendingen forbi VGs reporter sammen med klubblegende Aasmund Bjørkan, som er en del av gultrøyenes trenerteam.

– What the fuck??? var tromsøværingen Jørn Hoels reaksjon på nyheten tirsdag ettermiddag.

Helstrup ble presentert på en pressekonferanse klokken 14.00, hvor han ble applaudert inn i rommet.

– For oss i Bodø/Glimt er dette en gledens dag. Vi er kjempestolte over å sitte her med Gaute, som skal inn i trenerteamet og forsterke oss, sier daglig leder Frode Thomassen.

PÅ ASPMYRA: Gaute Helstrup er på plass på sitt nye arbeidssted. Foto: Mats Arntzen, VG

Det har blitt spekulert i om Helstrup er hentet til Bodø/Glimt med tanke på en fremtidig hovedtrenerjobb, da som arvtager til Kjetil Knutsen.

– Jeg har hatt flere fine år i TIL, samtidig kjenner jeg at jeg har lyst til å gjøre noe nytt. Miljøet i Glimt er spennende og de har vært med å heve listen for norsk klubbfotball, har Helstrup uttalt til Glimts nettside.

Avtalen mellom Helstrup og Glimt er på fire år.

– Jeg gleder meg til å jobbe med Kjetil Knutsen, sier den nybakte assistenttreneren.

HELSTRUP OG BJØRKAN: Ny duo sammen på Aspmyra. Foto: Mats Arntzen, VG

Helstrup ledet Tromsø til en 3. plass i Eliteserien. Lille julaften ble han til og med kåret til «Årets tromsøværing».

Styreleder Stig Bjørklund i TIL har opplyst at utkjøpsklausulen for 47-åringen, som ble lagt inn i kontrakten Helstrup forlenget i sommer, tilsvarer en årslønn.

– Gaute informerte oss på nyttårsaften om at han skulle i dialog med en annen klubb, i henhold til et kontraktspunkt, har daglig leder Øyvind Alapnes forklart til VG.

Tirsdag kom beskjeden om at han sa ja til Bodø/Glimt.

– Denne bransjen slutter ikke å overraske. Som regel er det en ny greie hver uke som man må håndtere. Man vet aldri hva det er.