– Jeg har sagt mange ganger at Oscars bidrag har vært veldig bra fra dag én. Han har en utrolig arbeidsmoral og er en veldig god spiller. Han scorer et fantastisk mål i dag, sier Guardiola.

I lokalavisen Manchester Evening News er det bare Kevin De Bruyne som får bedre karakter enn Oscar Bobb på børsen. Begge kom inn fra benken og scoret hvert sitt mål.

Daily Mail omtaler på sin side 20-åringen som «en liten trollmann». Journalisten Jack Gaughan følger laget tett og skriver at folk rundt klubben «har snakket opp Bobb i rundt ett år».

Matchvinnermålet mot Newcastle lørdag var hans tredje målpoeng på tre kamper.

Det er spesielt én ting Pep Guardiola setter pris på.

– I fotball som i livet er kroppsspråk alt. Folk snakker ikke om kroppsspråk, men det er nøkkelen til å bli en god atlet. Oscar har alltid positivt kroppsspråk, han er aggressiv og føler ikke presset. Hvis han gjør en feil så prøver han på nytt.

– Jeg sa før han skulle inn: «Vinn denne kampen for oss». Og det gjorde han.

COACHING: Pep Guardiola har gitt Oscar Bobb mer og mer tillit. Nordmannen har svart med mål eller assist i sine tre siste kamper, som da han noterte seg for målgivende pasning i dette innhoppet mot Sheffield United. Foto: PHIL NOBLE / Reuters / NTB

Norges landslagssjef Ståle Solbakken sier til VG at Oscar Bobb nå har klatret på rangstigen i Manchester City.

– Han har god allerede og blir bare bedre og bedre jo mer kamptrening han får. Han har spilt seg litt tettere på City-laget. Man kan si at Erling ikke var der, men alle de andre var vel der. Det viser at han er i den gruppen på 14–15 utespillere virker det som, sier Solbakken.

FREMTIDENS NORGE: Ståle Solbakken sammen med ungguttene Antonio Nusa og Oscar Bobb i sistnevntes A-landslagsdebut på Kypros i oktober. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

I sommer var Oscar Bobb en av flere akademispillere som fikk være med førstelaget.

– Jeg hadde info fra Txiki at han var den beste spilleren for U23-laget i fjor. Jeg tok han med i sesongoppkjøringen. Han fikk umiddelbart lagkameratens respekt. Det er det beste komplimentet en ung spiller kan ha. Det er fantastisk når seniorspillerne kan stole på deg, sier Guardiola – og fortsetter:

– Vi så det umiddelbart at han beveger seg veldig bra. Han kan spille i fem posisjoner. Han skal spille spiss, høyrekant, venstrekant eller i mellomrommene. Dynamikken og arbeidsmoralen hans er fantastisk. Gratulerer til akademiet vårt, det er deres fortjeneste.

Solbakken synes at Bobb har utviklet seg i et godt tempo siden han ble flyttet opp i Manchester Citys seniorstall.

– Gradvis så får han flere og flere erfaringer jo mer han spiller. Han har fått litt jevnlige innhopp og noen kamper fra start her og der. Det har gått ganske fort i det siste. I U21-EM i sommer så var han ok, men han var ikke dominant. Han var bra, men han var ikke dominant. De syv-åtte månedene nå har han hatt veldig fin fremgang.

– Hva er det beste han har som spiller?

– Det er nærteknikken og spilleforståelsen. Han kan gjøre det ekstraordinære, sier Solbakken.

Han ramser opp flere av Bobbs beste øyeblikk de siste månedene:

Målet mot Færøyene mot hvor han ser én vei og skyter en annen uten å se på målet

Dragningen på Dúbravka før matchvinnermålet mot Newcastle

Pasningen til Phil Foden mellom beina på en motstander i hjemmekampen mot Sheffield United, som Solbakken kaller «et rom som veldig få ser».

Ifølge Solbakken så var det øyeblikk som dette som førte til at han valgte å gi Manchester City-unggutten sjansen fra start i skjebnekampen mot Spania, til tross for at han kun sto med ett innhopp fra før.

– Det han gjorde på trening før den avgjørende kampen mot Spania gjorde at fristelsen ble litt for stor, kanskje. Men den er lettere å forklare nå, sier landslagssjefen.

Bobb selv kaller matchvinnermålet mot Newcastle for «det største øyeblikket i livet sitt».

– Jeg glemte litt at det kanskje var offside, så jeg mistet hodet helt. Jeg har aldri kjent meg sånn før, sa Bobb til Viaplay: