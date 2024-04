Nino Zugelj sendte Glimt i ledelsen før Kristoffer Haugen utlignet i den andre omgangen. Slik delte Glimt og Molde poengene.

En liten opptur for Molde etter starten de fikk på kampen.

Mats Møller Dæhli og hans kone venter barn i disse dager og fikk dermed hjelp av Kjell Inge Røkke til et privatfly som gikk nordover søndag formiddag, som TV 2 meldte tidligere søndag.

– Vi valgte ikke å reise i går for det hadde blitt for stressende. Jeg har spurt Sofie mange ganger og så fikk vi denne muligheten og da tok vi den. Det er litt risky, men det ser ut til å gå fint, sier Dæhli til kanalen.

Etter kampen sier han til VG at det ikke virker som om fødselen kommer til å skje i løpet av veldig kort tid – og at han dermed trolig rekker hjem i tide.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

29-åringen startet kampen, men allerede etter fire minutter var det slutt. Det som virket som en strekk i leggen gjorde at Dæhli ikke kunne fortsette.

– Det var veldig spesielt. Det dukket opp en mulighet for å få meg klar til kamp, så da gjorde vi det. Jeg blir nok litt for ivrig med tanke på at jeg kjente litt stivhet. I dag ble det kanskje litt for mye adrenalin for meg og at jeg pushet meg for langt. Jeg burde hørt på signalene fra musklene, sier han til VG.

Etterpå var han tydelig preget.

– Han sitter nesten og griner, kommenterte TV 2s Jesper Mathisen til bildene av en frustrert Molde-spiller som måtte innse at det ikke gikk mer.

Overfor VG forklarer han det slik:

– Alt ble feil. Det var litt med situasjonen hjemme. Det var bare kjipt alt sammen. Nå får jeg ikke gjort noe med det, sier Dæhli.

Alwande Roaldsøy tok Møller Dæhlis plass, akkurat tidsnok til å være med på at Nino Zugelj sendte hjemmelaget i ledelsen.

– Det satt en liten stuck i oss. Det tok litt tid før vi kom i gang igjen, sier Erling Moe til VG – og roser samtidig Roaldsøy for et sterkt innhopp.

Molde hadde ingenting å by på og hadde ikke et eneste skudd i retning Glimt mål i den første omgangen.

– Jeg synes ikke dette var en uavgjortkamp, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Ti minutter etter pause ble hjemmelaget tatt på sengen. Etter et hjørnespark fikk Kristian Eriksen avslutte fritt og Kristoffer Haugen pirket inn ballen på bakerste.

– Der er det noen som sover i timen, sier Knutsen, som ikke vil si hvem han snakker om.

Det var høy temperatur gjennom hele kampen. Molde-spillerne irriterte på seg Glimt-fansen med noen etterslengere, men ingen av lagene klarte å skape de helt store sjansene.

På overtid var kampen store spiller Albert Grønbæk svært nære på å avgjøre for Glimt, men Mathias Fjørtoft Løvik reddet ballen på streken.

– Jeg ødela litt på det første målet. Det var greit å gjøre litt opp for meg, sier Løvik til TV 2.