Det var tyske Sky som for et par uker siden kunne fortelle at Dortmund-sjefen Edin Terzic hadde «forfremmet» nordmannen til spillerrådet/kapteinsgruppen. Det betyr at Ryerson får større påvirkningskraft enn navn som Marco Reus og Niklas Süle.

Et par dager tidligere hadde han senket erkerivalen Bayern München, Dortmunds første ligaseier i München på ti år.

Sånn blir du helt av.

– Den norske spilleren som nok har hatt størst fremgang siste 18 månedene, og det ultimate eksempelet på at man med en sterk psyke og en tro på at du kan lykkes også internasjonalt, selv om ikke talentet er eksepsjonelt, fastslår Ståle Solbakken overfor VG.

Landslagssjefen fortsetter:

– Han har tatt steg for steg, og den regelmessige spilletiden har vært veldig vesentlig for fremgangen. Han har også en voldsom fysikk som passer måten mange tyske lag spiller på ... Zweikämpfe!

– Julian er på mange måter en litt atypisk fotballspiller, så veldig morsomt at han lykkes. Det er ikke lenge siden han spilte i Obos for Viking.

Slik har Ryersons karriere vært til nå: Vis mer ↓ Ryerson kommer, som tidligere landslagskollega Stefan Strandberg, fra Lyngdal (men bodde de første leveårene i Kvinesdal).

Ryerson kom til Viking sommeren 2013.

Han fikk sin debut på nivå én som 17-åring mot Start den 24. juli 2015.

Sommeren 2018 ble det kjent at han var solgt til Union Berlin, som den gang lå på nivå to.

Ryerson spilte 79 bundesligakamper for Union Berlin og ble en av fansens helter.

Han debuterte for Norge i den berømte «nødlandslaget»-kampen mot Østerrike i november 2020. Han er nå oppe i 23 A-landskamper.

I januar 2023 ble det kjent at Borussia Dortmund hadde signert nordmannen.

Julian Ryerson jubler over semifinalebillett sammen med Mats Hummels. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters / NTB

Ifølge tyske Sky ligger Julian Ryerson nederst på den interne lønnsstigen med rundt tre millioner euro (35 mill. kroner), men at han trolig vil bli tilbudt ny kontrakt med lønnsøkning.

Siden han kom tilbake fra leddbåndsskade i februar, har Ryerson vært fast i startoppstillingen til BVB, som tyskerne gjerne benevner Borussia Dortmund.

– Han opererer litt under radaren, fastslår tyske Sky.

Med sine tatoveringer og skiftende hårsveiser skiller Ryerson seg ut både i klubb og på landslag.

– Han er litt mystisk kanskje, uttalte en annen lyngdøl, Stefan Strandberg i fjor sommer:

Med Ryerson på laget har Dortmund siden 1. mars vunnet fem av seks ligakamper og slått ut PSV Eindhoven og Atlético Madrid på vei mot semifinale i Champions League mot Paris Saint-Germain.

Hvor viktig nordmannen er for Dortmund?

– Vi viste hvor viktig Julian er ved å sette ham rett inn i startoppstillingen etter veldig kort tid med lagtrening, fordi vi ønsker hans energi på banen. Han er alltid en som alltid gir alt, roste trener Terzic ifølge Sky.

Han er ikke alene om å sette pris på Ryersons egenskaper; Ifølge Sky er han i kikkerten til to av Premier League topp 10-lag: Aston Villa og Brighton.

For Borussia Dortmund er det også muligheter for å tjene gode penger på en spiller som de ifølge Transfermarkt ga snaut 90 mill. kroner for og som de nå verdsetter til det dobbelte.

Julian Ryerson krangler med dommer Slavko Vincic i kvartfinalekampen mot Atlético Madrid. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA / NTB

Eivind Bisgaard Sundet, kommentator i Viaplay og en del av podcasten «Dritte halbzeit» om tysk fotball, forklarer Ryersons popularitet slik:

– Han har kommet inn i Dortmund og blitt en sånn spiller som de har savnet.

– Forklar!

– Dortmund har hatt et talentfullt mannskap med mange veldig gode tekniske og kreative spillere, men de har manglet noen som har et stort hjerte og som gir alt i hver eneste duell og som ikke gjemmer seg om det blir tøft og hardt, forklarer Eivind Bisgaard Sundet.

I et supporterforum betegnes Ryerson som «en malocher», et uttrykk fra det gamle gruveområdet Ruhr, en hedersbetegnelse på arbeiderkulturen der.

– Dortmund hadde lenge en sånn type i polakken Lukasz Piszczek. Ryerson har kommet dit og rett inn i rollen som de har savnet siden Piszczek. En spiller som setter laget først.

– Hvor viktig er han?

– Viktig! Han er høyt elsket av fansen i Dortmund fordi han har den mentaliteten. I dette gamle gruveområdet er de opp av ærlig og hardt arbeide. I «Dritte Halbzeit» har vi snakket masse om det, om hvor høyt respektert han har blitt på kort tid.