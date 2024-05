Spørsmålet kom fra en lattermild programleder Kate Abdo i det svært populære programmet Sports Golazo på CBS.

Hun satte over til en smørblid Jamie Carragher som sammen med Peter Schmeichel var på plass i Dortmund for å rapportere fra semifinalen i Champions League. Borussia Dortmund og Julian Ryerson slo PSG 1–0 i det første av to oppgjør.

Gjennom dagen hadde Liverpool-legenden Carragher delt bilder av han selv i passiar med Dortmund-fans både utenfor stadion og i den gule veggen.

Etter kamp snakket han til TV-seerne med et gult skjerf rundt halsen og et stort glis i ansiktet.

– Vet du hva? Det er et godt spørsmål. Jeg har ikke spist så mye annet enn en cheeseburger rundt halv to. Det forklarer kanskje hvorfor jeg snøvler litt, for jeg har hatt åtte øl i den gule veggen, sier Carragher og gliser godt.

– Jeg har fått en ny familie og nye venner ..., er alt Carragher rekker å si før han oppdager Dortmund-stjernen Jadon Sancho og drar han inn i studio.

Carragher spør om hvordan han opplever atmosfæren.

– Det er slik det er uke inn og ute ut. Det hjelper oss så mye.

– Men jeg kan si en ting: Det er en fantastisk atmosfære, men utsikten til banen er dårlig, legger Carragher til og ler.

Slik så veggen ut onsdag kveld. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

På spørsmål om Sancho kunne tenke seg å ta noen kalde med ham i den gule veggen en gang i fremtiden, svarer Sancho enkelt og greit:

– Jeg drikker ikke.

Jadon Sancho Imponerte mot PSG

Engelskmannen Sancho fikk svært mye ros for sin prestasjon. I studio etter kampen diskuterte ekspertene hvorvidt Manchester United-utlånte Sancho burde bli værende i Tyskland.

– Hvis han har muligheten så blir han i Dortmund. Hundre prosent. Det ville jeg gjort, sier tidligere Manchester City-spiller Micah Richards.

Returoppgjøret spilles i Paris førstkommende tirsdag.

Om Carragher har kommet seg til da gjenstår å se.