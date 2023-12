Det mente iallfall hjemmelagets spillere.

Både da Luis Diaz gikk ned i feltet et kvarter før slutt, og da ballen spratt opp i hånden på Luke Shaw ti minutter senere.

Diaz-situasjonen først:

Han hadde nettopp skutt. Rett etterpå ble han felt av Manchester United-spiller Sofyan Amrabat. Dommer Michael Oliver holdt fløyten nede.

– Det blir aldri gitt så lenge du har fått skutt. Ute på banen er det jo frispark, men i feltet blir det aldri gitt, sier Brede Hangeland i Viaplay-studio.

Fem minutter før slutt spratt ballen opp i hånden på United-back Luke Shaw. Virgil van Dijk og de andre Liverpool-spillerne argumenterte igjen for å få prøve seg fra elleve meter. Både Oliver og VAR sa nei.

– Jeg er helt enig med dommer. Det er ikke straffespark. Den går vel kanskje via foten, sier Nils Johan Semb.

– Man er på ville veier hvis man skal dømme straffer på sånt, sier Hangeland.

På overtid fikk Diego Dalot to gule kort i samme situasjon og ble utvist, etter at Mohamed Salah fikk et innkast som burde vært Uniteds.

– Oliver er helt nådeløs. Jeg mener han mister det litt der, sier Hangeland.

Foruten dette ble stormøtet et antiklimaks. Liverpool hadde ballen mest og skapte mest, men Manchester United hadde gode muligheter på kontringer.

– Det var en mannfolkprestasjon av Manchester United. De gjorde det vanskelig for Liverpool. Et Liverpool som ikke er fornøyd med kvaliteten på pasninger og angrepsspill, sier Hangeland.

«Liverpool skapte knapt en ordentlig sjanse», skriver Liverpool Echo.

Rasmus Højlund kom alene med Allison, men den danske spissen satte avslutningen midt på keeper.

Et skadeskutt Manchester United forsvarte seg godt og gjorde rommene trange for hjemmelaget. Det var også en bursdagsgave til Martin Ødegaard. Han kan feire sin 25-årsdag på tabelltopp.

– Fremtiden vil vise om det er to tapte poeng. Vi ønsket oss tre poeng, men det var ikke mulig i dag. De forsvarte seg med god innstilling og det var vanskelig å finne rommene. De viste hvor mye de respekterer oss, sier keeper Allison i et intervju med Viaplay.