Det endte 2–2 i Fredrikstad etter en vanvittig kamp med fotball. Men kritikken hagler mot det som skjedde på stillingen 1–2.

Det ble helt tyst i Fredrikstad. FFK-spiller Morten Bjørlo lå lenge nede etter at Sarpsborgs Jeppe Andersen dundret inn i ham.

– Det går greit, sier Bjørlo til TV 2 etter kampslutt, mens han hakker tenner.

– Jeg følte at jeg fikk meg en god trøkk. Jeg vet ikke om jeg var vekke eller hva jeg var. Jeg er overrasket at det ikke ble både en og to farger på det kortet. Jeg så den på mobilen og den så ikke bra ut. Jeg kan ikke skjønner hvorfor vi ikke har VAR hvis de ikke skal gå inn og ta sånne.

– Hvis ikke det er farefullt spill, vet ikke jeg. Jeg synes det er svakt av VAR, fortsetter han.

– Jeg gidder ikke snakke om det røret, sier Sarpsborgs Niklas Sandberg på spørsmål om VAR burde ha grepet inn.

Jeppe Andersen sier til TV 2 at den ikke ser bra ut.

På spørsmålet om det burde vært et rødt kort svarer han:

– Det vet jeg ikke. Det er ikke min intensjon.

Det tok et par minutter før TV-produksjonen turte å vise reprisen av situasjonen. Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg mener det «åpenbart» bør være rødt kort.

– Han utsetter motspiller (Bjørlo) for fare med unødvendig kraft, sier Staberg til VG.

Per Ivar Staberg Tidligere toppdommer

– Bør VAR gripe inn?

– Helt utrolig at de ikke klarer dette, spesielt når spillet er stanset såpass lenge på grunn av skaden, fortsetter Staberg.

Jeppe Andersen fikk det gule kortet av kampleder Sigurd Smehus Kringstad.

NFFs dommersjef Terje Hauge har ikke besvart VGs henvendelser.

– Hvis det ikke er VAR og rødt er det helt ufattelig!!!! Direkte overfall, raser TV 2-ekspert Yaw Amankwah på X.

– At det ikke blir gitt rødt til Jeppe Andersen der kjenner jeg gjør meg forbanna. Skal man med VAR og alt sammen sitte og se på at en spiller tar rennafart og albuer en motspiller rett ned uten å gi rødt??? fortsetter han.

– Ai, ai ai, hva skjer der? Er han bevisstløs? Ja, han er bevisstløs. Han fikk albuen rett i ansiktet, utbrøt TV 2s kommentator Morten Langli.

– Det var en ekkel situasjon, la han til – og kommenterte at dommeren ikke fikk med seg at det var en hodeskade.

– Det er et klinkende klart kort, sa Jesper Mathisen da han fikk se reprisen – uten å nevne farge på kortet.

Drøyt ti minutter etter den stygge situasjonen tok det av i Fredrikstad igjen.

Henrik Kjelsrud Johansen utlignet til 2–2 etter mye klabb og babb i Sarpsborg-feltet.

Syv minutter på overtid trodde Mai Traore at han hadde sikret seieren, men en hårfin offside hindret tre poeng til de rød og hvite.

Fem minutter tok det før kaptein Jo Inge Berget headet inn 1–0 etter et strøkent innlegg fra Niklas Sandberg.

Rett før pause måtte målscoreren måtte byttes ut på grunn av skade.

– Det er ikke noe langvarig: men det er klart når det er noe som kommer igjen, er det kjedelig, sa Berget til TV 2 i pausen.

Fredrikstad gikk rett ut av blokkene etter pause og sørget for utligning. Sigurd Kvile hamret inn 1–1 etter 50 minutters spill.

Så tok det av i bortesvingen igjen da innbytter Stefan Johansen slo en strøken corner til Franklin Tebo. Ingen hadde mulighet til å stoppe den flyvende midtstopperen i feltet og dermed var det 1–2.

Men på overtid maktet ikke «Særp» å holde unna – og det var fortjent etter spillets gang.