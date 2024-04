– Absolutt. Absolutt perfekt. Spisser lever for mål, vet du. I dag fant vi ham oftere, spesielt langs høyresiden, selv om vi ikke alltid klarte det. Han beveger seg så bra, sier Guardiola til VG om hvor viktig målet var for jærbuen.

Men selv om de ikke klarte å finne alle nordmannens løp, fortsatte de å forsøke.

– Og det er så, så viktig, sier Guardiola.

Oppturen kom i 4–2-seieren borte mot Crystal Palace i Premier League.

Haaland sto for 3–1-målet etter målgivende fra kampens store spiller, Kevin De Bruyne. En klassisk kombinasjon, avsluttet fra kort hold.

Crystal Palace – Manchester City 2-4 (1-1) Vis mer ↓ Mål: 1-0 Jean-Philippe Mateta (3), 1-1 Kevin De Bruyne (13), 1-2 Rico Lewis (47), 1-3 Erling Braut Haaland (66), 1-4 Bruyne (70), 2-4 Odsonne Édouard (86). Oscar Bobb og Erling Braut Haaland spilte hele kampen for Manchester City.

Stjerneduoen fikk ikke spille av manager Pep Guardiola i 4–1-seieren mot Aston Villa i midtuken.

Phil Foden scoret hattrick i De Bruynes fravær – gir det mer press?

– Ja, de hjelper meg å holde meg på tå hev. Jeg forventer ikke å bare bli gitt en plass i laget. Hvis jeg ikke presterer, spiller jeg ikke, sier De Bruyne til TNT.

Haalands målform – og måltørke

Ved månedsskiftet februar/mars var Haaland i kalasform med syv mål på tre kamper og ti dager:

Fem mål i cupkampen mot Luton (6–2, 27. februar)

Ett mål i ligaseieren mot Manchester United (3–1, 3. mars)

Ett mål i Champions League-seieren mot FC København (3–1, 6. mars)

Så fulgte en tråere periode uten mål:

Haaland gikk tre målløse kamper i Premier League (1–1 mot Liverpool, 2–0 mot Newcastle og 0–0 mot Arsenal) – før han satt på benken mot Aston Villa sist.

Haaland scoret heller ikke i de to landskampene (1–1 mot Slovakia og 1–2 mot Tsjekkia) nylig.

Dermed kan scoringen være forløsningen han trengte for å banke inn mål i slutten av sesongen. Nå kommer storkampene tett som hagl, hvert mål kan bli avgjørende.

Lørdagens seier fører Manchester City opp likt med Liverpools 70 poeng i tittelkampen.

Jürgen Klopps mannskap møter Manchester United søndag kl. 16.30. Arsenal har 68 poeng og gjester Brighton lørdag kl. 18.30.

Liverpool- og Arsenal-fansen rakk å håpe at Manchester City skulle gå på en blemme, da Crystal Palace tok ledelsen ved Jean Phillipe Mateta i 3. minutt. Men Kevin De Bruyne utlignet med et kremmerhus ti minutter senere.

Tre lag i tittelkampen

Og i andre omgang var det liten tvil. Manchester City valset over «The Eagles» med fulltreffere av Rico Lewis, Haaland og enda et mål av De Bruyne (hans 100. for Manchester City). Oddsone Edouard reduserte til 2–4 i målfesten mot slutten.

– Vi må vinne hver kamp. Det er tre lag i tittelkampen og vi må være det sterkeste, sier Lewis til TNT Sports.

Haaland bommet for øvrig på sin ene sjanse alene med keeper Dean Henderson før pause. Oscar Bobb spilte hele kampen for Manchester City.

På overtiden var Haaland åpenbart misfornøyd etter at han fikk en kroppstakling av Jefferson Lerma.

Tirsdag venter Real Madrid i Champions League-kvartfinale.