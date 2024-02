– Ikke verst, sier hovedpersonen selv ifølge ITV.

For andre gang i Manchester City-karrieren gjør Haaland fem mål i samme kamp.

Etter 76 minutter syntes manager Pep Guardiola det fikk være nok. Da ble Haaland byttet ut til fordel for Julián Álvarez.

Da hadde han hatt 38 ballberøringer og scoret fem mål.

– Det er en fornøyelse å spille sammen med ham, sier Kevin De Bruyne til ITV. Belgieren hadde målgivende til de fire første.

– Det kommer seg. Vi kommer. Vi er klare til å angripe. Det er spennende tider fremover, sier Haaland.

Ingen annen City-spiller i historien har scoret fem mål i to forskjellige kamper, ifølge StatCity.

Og ifølge samme kilde er det første gang på 98 år at en City-spiller scorer fem mål i en FA-cup-kamp. En herre ved navn Frank Roberts gjorde det samme i 1926.

– Vi la en plan og alle holdt seg perfekt til den. Det var godt spilt av alle, sier Erling Braut Haaland til ITV.

– Kevin de Bruyne er massiv. Han gjør det han er best på. Det er en glede å spille med ham. Vi vet hva vi begge ønsker av hverandre. det klikker godt. Han er en smart spiller og jeg liker å spille med ham, fortsetter nordmannen.

– Kondisjonen min? Jeg er på vei tilbake til mitt beste. Endelig føler jeg meg bra. Det er en fantastisk følelse.

Det var Haalands åttende hat-trick for Manchester City - og det 20. i hans seniorkarriere.

Det var samtidig første gang han laget et hat-trick på bortebane for de himmelblå.

Kevin De Bruyne (32) var i perlehumør og serverte til samtlige tre Haaland-mål i 1. omgang. Og så til nummer fire i 2. omgang.

Erling Braut Haalands bestenotering i Manchester City-drakten fra før er fem mål mot RB Leipzig i hjemmekampen i Champions League sist sesong.

Sist sesong gjorde jærbuen 53 mål for de himmelblå. Til nå denne sesongen har han 27 i alle turneringer. Til tross for at Haaland har gått glipp av ti av Citys 40 kamper i alle turneringer i 2023/2024.

Ifølge statistikktjenesten OptaJoe er dette første gang en Premier League-spiller har gitt tre målgivende til en enkelt spiller i noen turnering siden Diogo Jota gjorde det samme for Mohamed Salah mot Rangers i Champions League i oktober 2022.

Kevin De Bruyne har nå hatt målgivende til 21,5 prosent av Haalands mål i alle turneringer siden nordmannen kom til klubben, melder statistikkeksperten Stefan Bienkowski på X.

Haalands åtte hat-trick for Manchester City har kommet mot Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester U., Wolverhampton, RB Leipzig, Burnley, Fulham og Luton.

For Norge har det blitt to ganger trippel - mot Romania og Gibraltar.

Men etter Haalands tre mål gjorde Lutons Jordan Clark to mål. Det første kom på slutten av 1. omgang - på et fantastisk langskudd - og så rotet Manchester City-keeper Stefan Ortega det til da samme Clark reduserte til 2–3 i det 52. minutt.

Det hjalp ikke: I løpet av de neste fem minuttene hadde Haaland satt spikeren i kista.

Så økte Mateo Kovačić på et bra langskudd i det 72. minutt - og dermed var vi oppe i tennissifre.

Manchester City er regjerende mester i FA-cupen, mens Luton aldri har vunnet Englands mest prestisjefylte cup.

I fjor vant City 2–1 over bykollega United i finalen - og Erling Braut Haaland kom faktisk ikke i målprotokollen. Nå er Guardiolas menn klare for kvartfinalen.

PS: Haalands rekord som «voksen» er ni mål for Norge i U20-VM mot Honduras (12–0).