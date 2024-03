– Jeg trente ham. Sommeren før jeg kom her (til Manchester United), så ringte jeg klubben å sa «Dere må signere denne gutten. Han vil bli topp-klasse.» Det var juni/juli 2018. Og de sa «Nei, nei – vi har nok rapporter».

Det sier Ole Gunnar Solskjær i Sky Sports-podkasten «Stick to football». 51-åringen sier at han tipset klubben sommeren før han ankom Old Trafford.

TV 2 omtalte saken først i Norge.

Men Manchester United hørte ikke på Solskjær. Haaland gikk i stedet til Salzburg mens Solskjær i desember 2018 selv ble manager i Manchester United.

Han hadde fortsatt samme ønske.

– Jeg fortalte til klubben «Kjøp han nå», før han hadde spilt en eneste kamp for Salzburg. For han spilte ikke for dem i starten – i rundt tre-fire måneder.

Haaland var ingen umiddelbar suksess i Østerrike. Det tok første av høsten 2019. Spissen ble en sensasjon med hattrick i Champions League-debuten mot Genk.

– Jeg fortalte dem at vi burde signere ham nå, for han har en utkjøpsklausul, og den visste vi om. Vi var klar over den, og ingen andre ville vært villige til å betale den summen, sier Solskjær og avslører at utkjøpsklausulen var på 20 millioner euro.