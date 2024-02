Med to scoringer sjokkerte han den nederlandske storklubben.

Takket være dansen ledet Glimt lenge 2–0, men på tampen av oppgjøret kjempet Ajax seg tilbake etter dramatiske overtidsminutter.

Først reduserte de på straffe, samtidig som nordlendingene ble redusert til ti mann etter rødt kort. Deretter vippet Steven Berghuis inn 2–2-målet etter å ha fått utboksingen til Bodø/Glimt-keeper Kjetil Haug rett i bena.

Dermed er det spenning før returoppgjøret på Aspmyra om én uke. Vinneren sammenlagt går til åttedelsfinalen i Conference League.

– Det er litt rart at man skal være skuffet etter 2–2 mot Ajax, oppsummerer Albert Grønbæk til Viaplay.

– I andre omgang kan vi presse dem enda mer, følger trener Kjetil Knutsen opp.

Nordlendingene gikk offensivt ut og fikk det første målet etter et mønsterangrep etter bare et drøyt kvarter.

Ballen startet hos egen keeper og inkluderte en lekker flikk av Grønbæk, som selv avsluttet det hele og sendte Glimt i føringen.

– Det er et mønsterangrep. Det er egentlig bare å sette seg ned og se helt fra godeste Haug setter i gang det angrepet, for det er rett og slett propagandafotball av Bodø/Glimt, sa Viaplay-ekspert Pål André Helland i pausen om Glimts 1–0-mål:

I andre omgang gjorde han det igjen. Etter å mislyktes med den første flikken, vant han tilbake ballen.

Da han kom i skuddposisjon så var han rolig som skjæra på tunet, og satte enkelt inn Bodø/Glimts andre mål for dagen.

– En prestasjon Johan Cruijff hadde vært stolt av, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah til VG.

Han setter en enorm prislapp på den danske 22-åringen.

– Formatet og kvaliteten han viser i kveld veier nok enda mye tyngre enn det han leverte i Eliteserien i fjor. Ikke bare en bekreftelse for klubbene som allerede har vært interessert, men en prestasjon som gjør at enda flere klubber melder seg på, noe som igjen kan drive prisen til nye høyder. 200 millioner om alt klaffer, tenker jeg.

Kollega Petter Bø Tosterud følger opp:

– Albert Grønbæk er komisk god. Helt sykt at han er i Glimt, skriver han på X.

På spørsmål om hva som er verdien til dansken nå, kommer den tidligere fotballagenten med en klar oppfordring til europeiske storklubben:

– Det er nok avhengig av at de store klubbene kommer på banen for at prisen skal eksplodere. Grønbæk har prestert over lang tid, og ikke minst i kveld, attpåtil utenfor sesong. Nå må de faktisk komme seg på jobb, sier Bø Tosterud til VG.

STORSPILTE: Albert Grønbæk (i midten) ble omfavnet av lagkameratene etter å ha doblet ledelsen på Johan Cruijff Arena. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters / NTB

Hjemmesupporterne var tydelig oppskaket etter sjokket. Pipekonserten haglet da spillerne gikk i garderoben før pause.

Og fem minutter før full tid hadde mange sett nok og forlot stadion.

Noen rakk å snu i trappen da Ajax ble tildelt straffespark i kampens 88. minutt. Odin Bjørtuft rev ned kraftspissen Brian Brobbey som siste mann.

Det resulterte i straffespark og rødt kort. Branco van Boomen blåste straffen mål og dermed også liv i kampen.

– Det er en fryktelig vond følelse for Odin Bjørtuft som må inn for en meget god Jostein Gundersen. Det blir jo helt avgjørende. Det er en fryktelig avslutning på en veldig god kveld for Bodø/Glimt, sier Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

Og på overtid kom også den andre scoringen. Med ti mann skapte Ajax plutselig et voldsomt trykk mot Bodø/Glimt-målet.

Ringreven Steven Berghuis beholdt roen etter en svak utboksing av Kjetil Haug i Glimt-buret.

Han lobbet ballen iskaldt over målvakten, mens Brede Moe ble liggende og sprelle i nettet etter et desperat forsøk på å klarere ballen på målstreken.

Vinneren sammenlagt går videre til åttedelsfinalen i Conference League, som er Europacupens tredje nivå, bak Champions League og Europa League.

Ajax er ikke lenger den samme storheten som herjet med Juventus og Real Madrid for bare noen år siden.

Penisbilde-skandalen har satt sitt preg på klubben, som ikke har klart å erstatte hverken trenerne eller spillerne som herjet i deres mest gylne generasjon på 2000-tallet.

Denne sesongen har blitt omtalt som et «historisk bunnpunkt» for den nederlandske hovedstadsklubben.