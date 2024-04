Det kommer frem i den lukkede delen av fredagens pressekonferanse.

Episoden han snakker om skjedde etter det dramatiske FA-cuptapet mot Manchester United på Old Trafford i midten av mars. Hjemmelaget vant 4–3- etter ekstraomganger.

Liverpool hadde akkurat tapt helt på tampen av andre ekstraomgang. Etterpå ble han intervjuet av danske Viaplay.

- Jeg visste hva som ville skje, faktisk, sier Klopp om reaksjonene som fulgte etter intervjuet med reporteren Niels Christian Frederiksen.

Manchester United gikk rett i strupen på Liverpool og tok en tidlig ledelse.

– Men så tok vi over og det var det beste vi har spilt mot dem på en stund, sier han.

Tyskeren forklarer at ekstraomgangene ble for mye for spillerne etter mange kamper på kort tid.

– Det var slutten på denne intense perioden, etter alle kampene vi hadde spilt, og nå var ekstraomgangene dråpen for oss. Det var første gang jeg så oss slite, sier Klopp ifølge Liverpool Echo.

– Reporteren spurte meg om intensitet, og det var da det klikket for meg. Som om noen ville være interessert i intensiteten eller hvorfor du ikke kan holde intensiteten mot dem? United hadde spilt færre kamper enn oss til da.

Slik gikk det sist:

Danske Frederiksen har også uttalt seg om den omdiskuterte situasjonen. Han sa til danske B.T. at han «aldri har sett det før og ble vilt overrasket».

– Han fyrer seg opp og det går en ild i ham, men kom igjen, det er da helt greit å spørre om manglende intensitet. Det er som å spørre Tadej Pogacar om hvorfor han ikke klarte å følge Jonas Vingegaard den gangen han ble smadret i Tour de France, sa Frederiksen – og understreket:

– Han er en ekstrem vinner, en topptrener og et fantastisk menneske. Jeg har ikke noe horn i siden til ham på grunn av det intervjuet, jeg har fortsatt like mye respekt for ham.

Søndag skal Liverpool nok en gang til Old Trafford. Denne gangen er det i Premier League, hvor Liverpool topper tabellen foran Arsenal og Manchester City.

Torsdag kveld var det Uniteds tur til å få en på tygga: