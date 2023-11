– Han synes sikkert det var greit å få én omgang i dag. Så er han uheldig at han faller på den banen her som ikke er all verden, sier Leo Skiri Østigård til VG.

Erling Braut Haaland fikk én omgang mot Færøyene og gikk målløs av banen torsdag. Noen minutter før slutt var han nære på å skli ballen inn, men endte i stedet med å bli liggende nede med en smell.

Det virket som foten til Manchester City-spissen på et vis ble hengende igjen i gresset. Etter noen minutter med behandling på banen, fullførte Haaland kampen.

Fredag sier Ståle Solbakken at det virker å ha gått bra med stjernespissen.

Østigård mener at banen må ta sin del av skylden.

– Ja, det vil jeg si. Den har vært svak over tid, faktisk. Du synker godt nedi og den er tung å springe på. Vi detter veldig ned i den, og når han er 95 kilo så kan ting vri seg. Får du nok kilo på den så kan sånne ting skje. Jeg skal ikke stå her å prate om banen, men jeg har spilt på bedre gressmatter, sier Napoli-spilleren.

Ståle Solbakken fikk spørsmål om matta på fredagens pressekonferanse på spillerhotellet på Storo.

– Det blir gjort noe med. Det er jordsmonnet. Det skal ikke bare gjøres noe med gresset, men det skal graves opp. Jeg har ikke vært høylytt misfornøyd. Vi hadde fantastiske baner for ett år siden. Da var det strøkent. Så har den ikke vært det i år, sier Solbakken.

Sander Berge sier seg enig med sin landslagskompis Østigård.

– Vi skal ikke skryte for mye av den. Det er som det er og vi gjør det beste ut av det. Det er ikke derfor vi ikke klarte mer mot Spania. Det handler mer om hvordan vi ønsker å spille. Vi ønsker at banen skal være tipptopp og det har den ikke vært. Hvis banen er skarpere, så kan vi spille på litt mindre marginer.

Solbakken har helt rett. Til sommeren skal Ullevaal-gresset gjennom en omfattende utbedring.

– Det er behov for å skifte ut vanningssystem og undervarme og bygge opp banen på nytt med nye lag med grus, sand og vekstjord. Planen er også å sy inn kunstgress, slik at banen blir mer robust, på samme måte som man har gjort på Åråsen (Lillestrøm) og Lerkendal (Trondheim), sa Erik Forgaard, administrerende direktør ved Ullevaal Stadion AS, til NTB i juni.

– Med 55 bruksdøgn på ett år og mye i høst, så sliter det på banen. Det er helt naturlig, sier Forgaard til VG.

I dag er det to personer som jobber med å holde Ullevaal-matta i stand. Forgaard sier byttet av banedekket har vært planlagt lenge, og ikke kommer som følge av klager fra brukerne.

Dagens Ullevaal-gress ble lagt tilbake i 1999.