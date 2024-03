– Den har jo blitt helt hinsides. Det har den.

Kristoffer Ajer snakker om kampbelastningen til Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre toppspillerne i Europa.

Ekspertene og landslagssjef Ståle Solbakken mener belastningen nærmer seg et bristepunkt.

Fredrik Aursnes ga seg i forrige uke med landslagsfotball. Han ville prioritere sin tid annerledes.

– Han har behov for å puste ut mellom slagene, sa Ståle Solbakken da.

Landslagsgutta har forståelse for sin gamle lagkamerats valg. Nå mener de programmet begynner å bli vel heftig.

Dette er saken Vis mer ↓ Hvorfor er belastningen et problem? Fotballspillere som Erling Braut Haaland spiller så mange kamper at det kan skade deres fysiske og mentale helse. Hvem er bekymret? Eksperter som Torstein Dalen-Lorentsen, som har doktorgrad i idrettsmedisin, advarer om at for mange kamper er dårlig for spillerne. Hva kan skje med fotballen? Hvis spillere som Haaland må spille for mange kamper, kan kvaliteten på fotballen bli dårligere, og det kan bli flere skader, advarer flere. Hva sier treneren? Ståle Solbakken, som er trener for det norske landslaget, mener at pengene styrer for mye og at spillerhelsen må prioriteres høyere. Hvordan kan det løses? UEFA og FIFA, som organiserer fotballturneringer, må innse at de ikke kan ha så mange kamper og må ta ansvar for å endre dette, mener ekspert.

– Jeg sjekker appen og ser at de aller beste lagene spiller hver tredje dag. Det er ekstremt. Så har vi besluttet at det var en god idé å forlenge kampene også. Så det har blitt litt vilt, sier Kristoffer Ajer.

Han spiller selv for Brentford og runder fort 40 kamper denne sesongen om han spiller alt gjenværende for Premier League-klubben.

Det er altså halvparten av hva Erling Braut Haaland kan komme opp i neste sesong.

For å ta et annet eksempel: William Saliba, Martin Ødegaards lagkamerat i Arsenal, er en av dem som har spilt mest i Premier League denne sesongen. Han skal også til EM med Frankrike i sommer, og vil til slutt kunne ende opp i et voldsomt antall kamper:

Ajer beskriver hva det tøffe kampprogrammet gjør med en spiller:

– Du må være ekstremt dyktig på å restituere. Det er ikke alltid like lett. Det kan være emosjonelt vanskelig etter kamper, om du har spilt en god eller dårlig kamp, å komme seg i en balansert sone som gjør at du kan sove godt. Det er diverse ting som påvirkes av å spille kamper så ofte. Jeg skjønner godt at folk trenger litt restitusjon, sier Ajer.

Ørjan Nyland nyter endelig mer spilletid i sin klubb Sevilla, men har likevel null problem med å se problematikken.

– Det blir færre uviktige kamper. Da jeg begynte på landslaget for snart elleve år siden så hadde vi flere privatkamper. Nå har det blitt flere viktigere kamper og mer økonomi i det, sier den rutinerte keeperen.

Temaet var opp til diskusjon hos spillerforeningen FIFPros kongress i Sør-Afrika før jul. Både i Norge og internasjonalt jobbes det med å legge press på FIFA og UEFA.

Neste sesong blir både Champions League og VM for klubblag større.

– Det er et tv-produkt. Det er rettigheter som blir solgt og det skaper en økonomisk gevinst. Samtidig er det en ekstra belastning for spillerne. Det er flere som har risiko for å bli skadet når det blir slik. Du ser at de store klubbene pusher 50 kamper, og så skal du ha landskamper i tillegg. Det blir en stor belastning og kan fort bli en skvis. Det er en belastning du kjenner, sier Ørjan Nyland.

– Har du tenkt det samme som Aursnes? At du etter hvert må prioritere?

– Man må nok det til slutt. Jeg har også en familie jeg skal tenke på. Fredrik kan snakke selv om hvorfor han tok valget, men når det blir mange kamper så har du ikke mye tid til deg selv. Når sesongen blir lengre og du har mindre fri mellom kampene, så blir det et skikkelig fotballjag. Det er et valg jeg respekterer og forstår, sier Nyland.