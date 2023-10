Ødegaard før Spania-kampen: – Noen ganger må man pushe grensene

ULLEVAAL (VG) Landslagskaptein Martin Ødegaard (24) er fullt klar over at det kommer et kynisk Spania-lag til Ullevaal søndag. Selv mener han Norge kanskje ikke har vært så gode på «triks i boka».