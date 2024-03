Nå viser budsjettet at Vålerenga skal bruke 22 millioner kroner mindre på lønninger enn i fjor.

– Det ble ekstra viktig å få det ned på grunn av nedrykket, men uavhengig av det ville det vært viktig. Lønnsbudsjettet totalt sett har vært altfor høyt, sier Graff til VG.

Tirsdag kveld skal årsmøtet i Vålerenga vedta regnskap for nedrykksåret og budsjettet for det fansen håper er bare en svipptur innom Obos.

Etter å ha solgt spillere for 94 millioner i fjor er det samme tallet i budsjettet for 2024 satt til 40 millioner.

Klubben forventer å bruke 2,5 millioner på spillerkjøp og -lån, mot 56 millioner kroner i fjor.

Svein Graff Daglig leder, Vålerenga Fotball Elite.

Graff sier ledelsen i klubben har jobbet mye med å kutte kostnadene.

– Snittlønningene har vært for høye. Det har vært unge spillere som har steget i lønn for raskt. Det blir feil, fordi du skal ha noe å strekke deg etter. Du skal ikke være mett fordi du er inne i A-stallen til Vålerenga, sier Graff.

Salget av Andrej Ilic og flere andre spillere har vært med på å senke lønningene. I tillegg forteller Graff om en ny, mer prestasjonsbasert lønnsstruktur.

– Det er ikke slik at vi har enkeltlønninger som er astronomiske, de er jo vesentlig lavere enn det lønnsnivået til de største klubbene i Eliteserien. Men vi har for mange som litt for raskt tjener gode penger. Det har vært Vålerengas utfordring, sier Graff.

– Har det vært for lett å tjene gode penger i Vålerenga?

– Ja, det har vært for lett å tjene penger som ikke nødvendigvis står i stil til hvor viktig du har vært sportslig for laget. Det er også grunnen til at vi har endret modellen med å spisse den mye mer basert på om du starter kamper og om du er på et lag som vinner, sier Graff.

Vålerengas daglige leder sier de går bort fra lojalitetsbonuser. At bonusene i større grad handler om hvorvidt du bidrar til laget i form av å starte kamper.

Spillertroppen til Vålerenga inngikk en avtale om et kollektiv lønnskutt etter nedrykket, men klubben har ingen mulighet til ellers å forhandle i kontraktene som allerede er inngått.

Men nye kontrakter, som den Christian Borchgrevink skrev i vinter, er en del av den nye planen.

– Men det kan vel bli vanskeligere å sikre seg nye spillere?

– Vi har sagt det at vi må være forberedt på at vi kan miste spillere på grunnlag av den nye modellen. Det må vi tåle. Vi er fortsatt konkurransedyktige, sier Graff.

Årsmøtet til Vålerenga skal også velge ny styreleder for idrettsklubben. Tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er valgkomiteens innstilling.