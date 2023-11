– Grensen for å gi straffer er nødt til å forandres. Noen av de straffene jeg har sett i Premier League denne sesongen er latterlige, mener Manchester United-stopperen.

Kraftsalven kom etter at England fikk straffe mot seg i oppgjøret mot Nord-Makedonia.

Rico Lewis, som debuterte på landslaget for anledningen, steg til værs og stanget unna en ball. Samtidig traff armen hans ansiktet til Bojan Miovski.

VAR grep inn og ga straffe. Maguire kaller det en «forferdelig avgjørelse».

– Straffer det siste året, i Premier League, Champions League, over hele verden, de gis for alt. De er så billige. De gjør livet hardt for forsvarere, som ikke får forsvart som de skal, sier Maguire ifølge The Guardian.

STRAFFE: Her får Rico Lewis straffe mot seg. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Selv har Maguire og Manchester United sluppet til uvanlig mange straffer denne sesongen. I Champions League har det blitt en straffe mot i samtlige fire kamper.

I tillegg har de fått to straffer mot seg i Premier League. Men stopperen bedyrer at han ikke kun mener det rammer han selv.

– Det er ikke kun i min klubb. Jeg ser dem gi straffer for hands hvor jeg ikke forstår hvor spillere skal putte armene, eller ved minimal kontakt. Det er en kontaktsport, slår Maguire fast.

England klarte kun 1–1 mot Nord-Makedonia etter den omstridte straffen.

– Du burde kunne forsvare. Du burde kunne bevege armen, bevege kroppen. Det er altfor mange billige straffer nå, mener Maguire.

Nå krever han endringer i Premier League, for at resten av verden skal følge etter.

– Jeg synes Premier League, som er den største ligaen i verden, må starte endringen. De må sette standarden, og lista må legges litt høyere enn den er nå.