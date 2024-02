Hazard åpner opp om karrieren i podkasten «The Obi One Podcast» der tidligere lagkamerat John Obi Mikel er vert. 33-åringen la opp i fjor høst.

I den halvannen time lange podkast-episoden prater de to om dagens fotballstjerner.

Da dukker naturligvis navnet Erling Braut Haaland opp.

1 / 2 Eden Hazard før vinker til tusenvis av belgiske fans etter å ha lagt opp på landslaget.



– Haaland er typen til å score 50 mål hver sesong. Uansett om han spiller bra eller dårlig kommer han til å score mål. Jeg har aldri sett en sånn spiller før, sier belgieren.

Hazards bror, Thorgan, spilte med Haaland i Borussia Dortmund. 33-åringen så derfor flere av jærbuens kamper i Tyskland.

– Jeg husker jeg spurte broren min: «Er denne fyren så god?» Han scorer tre mål i hver kamp.

DUO: Erling Braut Haaland og Thorgan Hazard (t.h.) bidro til mange mål for Borussia Dortmund. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

Da Hazard får spørsmål om hvem han tror kan være «arvingen» og den neste Ballon d’Or-vinneren etter Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, må han likevel tenke seg om:

– Haaland er veldig god. Han vant Champions League og han fortjener å vinne Ballon d’Or, sier han før han legger til:

– Men for meg spiller ikke Haaland fotball jeg liker å se.

Den driblesterke belgieren understreker at han har stor respekt for det Manchester City-spissen gjør, men foretrekker en annen type «stil» – mer lik sin egen.

– Jeg ser ikke fotball for å se Haaland. Han er perfekt i måten han gjør ting på, men jeg ser fotball for å oppleve spillere som Bernardo Silva, Kevin De Bruyne og Jack Grealish.

Fikk du med deg denne reaksjonen fra Haaland?

Hazard gjorde først og fremst en stor karriere i Chelsea hvor han spilte fra 2012 til 2019 og var med på å vinne Premier League to ganger, Europa League to ganger og FA-cupen. Han scoret 85 mål på 245 kamper for London-laget.

Etter en årrekke som en av de største stjernene på Stamford Bridge ble han hentet som Real Madrids nye «galáctico» i 2019.

I den spanske hovedstaden stagnerte karrieren totalt, og kantspilleren fikk kun 54 kamper og fire mål for storlaget før han la opp.