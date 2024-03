Når Arsenal og Manchester City søndag møtes til en av sesongens viktigste kamper, er det med Martin Ødegaard i en av hovedrollene.

Han er viktigere og bedre for Arsenal enn han kanskje noen gang har vært.

– Han er etter min mening en av ligaens beste akkurat nå, sier Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås.

VG har bedt flere eksperter og fotballprofiler om å komme med sin analyse bak noen oppsiktsvekkende Ødegaard-tall.

De siste 12 kampene har drammenseren vært involvert i det offensive spillet på en helt annen måte enn han var de 12 første.

Ekspertene peker på flere endringer:

Hvordan backen Ben White har gitt Ødegaard og Saka mer frihet.

Grepene Mikel Arteta har tatt på midtbanen som har gitt Ødegaard et høyere utgangspunkt.

Ødegaards egen posisjonering

Lars Tjærnås begynner slik i sin analyse:

– Jeg mener at den viktigste endringen de siste kampene er at Arteta har endret balansen på midtbanen i flere kamper. Jorginho har blitt anker, Rice en slags indreløper, men også en som balanserer. Det har endret rollen til Martin – han kan ha utgangspunkt høyere i banen i visshet om at laget er bedre balansert, sier Tjærnås til VG.

Lars Tjærnås

Ødegaards stigende kurve er helt i takt med resten av laget som helhet. De siste 12 kampene er Arsenal nummer én i ligaen på xG og store sjanser skapt, og nummer to på berøringer i motstanders 16 meter.

Ståle Solbakken, landslagssjef, peker på ett nytt grep:

– Arsenal prøvde noen nye ting da sesongen startet. Da tok de bort den siden med White, Saka og Martin. Det gikk litt utover rytmen. Jeg tror det har hjulpet å få den tilbake, sier Solbakken til VG.

Ståle Solbakken

The Athletic peker på det samme som Solbakken. Arsenal angriper på sin høyre side i over 40 prosent av tilfellene.

Nettstedet peker på at White har fått en mer «hybrid» rolle med mer frihet, som blant annet gjør at han kan stikke mer bak forsvaret til motstander og skape rom for Ødegaard og Saka.

– Høyresiden med White, Saka og Ødegaard har nå spilt sammen uten hindre og avbrytelser, noe som har gjort at relasjonene har gått nesten på automatikk mellom dem, som i beste stunder i fjor, sier Lars Tjærnås.

Legg merke til hvordan varmekartet til White er rødt langt høyere i banen siden han ble testet i en litt ny rolle:

Øyvind Eide er sportsdirektør ved NTG og har PRO-lisens som trener. Han peker på en ganske enkel forklaring:

– De siste 12 kampene har de etter min vurdering møtt langt svakere motstand i åtte av dem. Det betyr at Arsenal møter lag som forsvarer seg dypere og dermed kommer Martin mer i posisjon i og rundt motstanderens 16 meter, sier Eide.

Øyvind Eide

Samtidig har han notert noen andre faktorer:

Effektiviteten til medspillerne har gått opp. Spillere som Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus og Saka brenner ikke like mange sjanser som før. Noe som bedrer Ødegaards statistikk.

Declan Rice og Kai Havertz inntreden i laget har behøvd tid for å tilpasses.

I tillegg har Eide lagt merke til noe i Ødegaards posisjonering:

– Martin trekker veldig ofte mot Arsenals høyre side og kan få gode vinkler med sin venstre fot derfra. Motstander avgir ofte rom som Martin boltrer seg i, gjerne ved å gå innover. Derimot har motstandere oftere fått dekket rommet Martin brukte mer i fjor, som var rundt den ytterste midtbanespilleren hos motstanderen. Nå legger han seg høyere mot backleddet til motstanderen. Det ser ut til å fungere, sier Eide.

Mot Manchester City er det en ligatittel som står på spill. Arsenal er avhengig av sin norske kaptein mot Erling Braut Haaland og stjernegalleriet til Pep Guardiola.

Skal vi tro Lars Tjærnås, blir ikke det noe problem for Ødegaard.

– Han er en av de beste på grunnlag av det han gjør individuelt, relasjonelt og med tanke på lederskapet han viser. Nå er han også på et veldig høyt nivå i toppkampene mot de beste.