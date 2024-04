Arsenals knusende seier gjør at de nå leder Premier League med tre poeng på Liverpool og fire på Manchester City. De to rivalene har henholdsvis én og to kamper mindre spilt.

– Det var et skremmeskudd skrevet med blokkbokstaver og tre utropstegn. Vi er her, vi er i form og vi kommer til å holde sesongen ut, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Et av kampens virkelige høydepunkt kom da Martin Ødegaard spilte en helt sensasjonell pasning gjennom til Kai Havertz.

Tyskeren la på til 3–0 i andre omgang. Se Ødegaards pasning her:

– Topp, topp, topp assist fra Ødegaard, skrev Athletic-journalist Art de Roche.

– Det skal ikke være mulig å treffe så milimeterpresist, sa Tjærnås om Ødegaards pasning før 3-0-målet.

– Ødegaard er utrolig i kveld, supplerte eks-spiller Ray Parlour.

Ødegaard skapte åtte sjanser for sine lagkamerater – aldri har han skapt mer i en og samme kamp som Arsenal-spiller.

I forkant av corneren som ledet til 2–0, slo Ødegaard også en pasning som fikk ekspertene til å måpe. Men da klarte ikke Havertz å sette ballen i mål.

– Den er det ikke mange spillere i verden som slår, sier Pål André Helland i Viaplays studio.

5–0 er den største seiersmarginen Arsenal har hatt over Chelsea noensinne.

Og feiringen til eks-Chelsea-spiller Kai Havertz kunne ikke misforstås:

PEEKABOO: Kai Havertz ble lenge stemplet som flopp, og latterliggjort deretter, etter overgangen i sommer. Akkurat nå er det han som ler best. Foto: GLYN KIRK / AFP / NTB

«Er dere Tottenham i forkledning», hånet hjemmefansen mot byrivalene da de cruiset mot nok en seier.

«You’re f*cking shit» runget ut på 4–0. På 5–0 og like før slutt, kom hjemmefansen med sarkastiske «olé»-rop hver gang Chelsea fullførte en pasning.

Arsenal har kanskje poengfordelen nå, men et tøft kampprogram venter med Nord-London-derbyet borte allerede på søndag:

Arsenals gjenværende kamper Vis mer ↓ Søndag 28. april klokken 15: Tottenham – Arsenal Lørdag 4. mai klokken 13.30: Arsenal – Bournemouth Søndag 12. mai klokken 17.30: Manchester United – Arsenal Søndag 19. mai klokken 17.00: Arsenal – Everton

Leandro Trossard åpnet showet etter fire minutter, hans tiende for sesongen i ligaen, og for en signering han har vist seg å være.

Gjestene hadde sine sjanser også, for all del, men man hadde tidlig følelsen av at dette var Arsenals kamp å tape.

Nicolas Jackson slet nok en gang med å treffe mål, men han traff Arsenal-stopper Takehiro Tomiyasu – på ankelen. Rio Ferdinand i TNT Sports studio stusset kraftig over hvorfor det ikke ble hardere straffet.

Det gjør ikke så mye: Ben White doblet tidlig i andre omgang, Havertz fylte på med to mål like etter, Ben White igjen og da ble det nok en komfortabel seier. Nei, ydmykelse ble det til slutt.

Ødegaard lekte nemlig videre med denne målgivende lobben:

– Jeg fikk et dårlig touch og da gikk den inn, smiler Ben White i et Viaplay-sendt intervju etter kampen – om scoringen du kan se i videovinduet over.

Arsenals sesong viste tegn til å rakne da de i løpet av få dager tapte 0–2 hjemme for Aston Villa i ligaen og så røk ut av Champions League mot Bayern München.

I motsetning til i fjor slo de imidlertid umiddelbart tilbake.

Selv om ligatittelen ikke er i deres hender – Manchester City blir mestre om de vinner alle sine kamper – viser Arsenal at de virkelig planlegger å være med helt inn i år.

Kanskje går det helt til topps?