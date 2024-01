Nusa startet kampen på benken for Ronny Deilas Brugge. Med et kvarter igjen å spille entret han imidlertid banen.

Fem minutter deretter lå ballen i nettet. Nusa var våkens framme da lagkamerat Hans Vanaken vippet ballen forbi keeper. Vingen pirket den inn i det åpne målet.

En rekke medier har de siste dagene meldt at Tottenham er svært interessert i å sikre seg 18 år gamle Nusa. Forhandlinger pågår angivelig mellom partene.

Den velinformerte overgangsguruen Fabrizio Romano meldte lørdag kveld at partene rykker stadig nærmere en enighet.

– Forstår det slik at Antonio Nusa-forhandlingene snart går inn i avgjørende stadier, ettersom det er planlagt en ny runde med samtaler mellom Tottenham og Club Brugge, skriver han.

– Spurs vet om at det er interesse fra andre klubber og ønsker å presse handelen gjennom så raskt som mulig, fortsetter Romano.

Ifølge ham skal Nusa ha et ønske om å spille sesongen ut i Brugge. I så fall kan Tottenham komme til å kjøpe nordmannen, for så å låne han ut tilbake til den belgiske klubben i et halvår.

Det betyr i så fall at 18-åringen slutter seg til Tottenham-troppen til sommeren.

Det skal være snakk om en overgangssum i området rundt 300 millioner kroner, melder flere medier.

