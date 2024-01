Generalsekretær Karl Petter Løken forteller at Grainer får høyere lønn enn forgjenger Hege Riise. Den engelske treneren får 2,3 millioner kroner i årslønn, opplyser generalsekretær i fotballforbundet Karl Petter Løken på pressetreffet fredag.

Norges Fotballforbund måtte betale 100.000 pund (1,3 millioner kroner) for å kjøpe Grainger fri fra kontrakten med Wales.

41-åringen får bonus på 25.000 pund (327.000 kroner) om Norge går til EM i Sveits sommeren 2025. Grainger tar med seg en assistent, ellers består mye av støtteapparatet.

Det er flere ting som lokket henne til jobben, men spesielt ble hun tiltrukket av noen av Norges store fotballnavn.

STJERNER: Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen er to av verdens største fotballstjerner. Her fra landslagssamling i november. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er verdensklassespillere her, sier Gemma Grainger på pressetreffet fredag formiddag

– Jeg vil være en veldig suksessfull trener her. Med det lederskapet som er her, så kan jeg være meg selv, sier Grainger som kommer fra jobben som landslagstrener for Wales.

– Hvordan jeg skal ta laget fremover, å få laget til å bli stabilt er det viktigste for meg, sier Grainger til VG.

Fotballpresident Lise Klaveness forteller at de hadde 20 navn på blokken etter at Hege Riise trakk seg.

KLAR: Emma Grainger (i midten) sammen med fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær i fotballforbundet Karl Petter Løken fredag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Grainger forteller videre at hun gleder seg til å snakke med alle spillerne, hun går i gang med jobben til uken.

– Jeg vil at dette laget skal vinne. Jeg vil at dette laget skal ha så mye suksess som mulig, forteller hun.

Hun ser bare fordeler ved å bo i England og trene Norge.

– Jeg reiser mer enn jeg er hjemme. Det er raskere for meg å komme meg til Norge enn til Wales fra Leeds, sier Grainger til VG.

Hun skal finne ut hva som er strategisk best å se av Toppseriekamper og Champions League.

– Vi har lett etter en kultur- og relasjonsbygger som har fulgt internasjonal kvinnefotball tett, sier fotballpresident Lise Klaveness på pressekonferansen.

Det ble en hektisk jul for fotballedelsen.

– Vi startet prosessen med å snakke med kapteinsteamet og spillere. Vi har hatt mange møter i julen, sier Klaveness.