– Spillerne bør skamme seg, sier Viaplay-ekspert Bojan Djordjic.

Det var for lengst klart at svenskene ikke kom til å ta seg til EM via kvaliken. Håpet var dog at landslagssjef Janne Andersson kunne få en fin avskjed, men mot Aserbajdsjan fikk de en skikkelig marerittåpning.

En tabbe av Manchester United-stopper Victor Lindelöf gjorde at de havnet under 0–1 etter tre minutter. Lindelöf mistet ballen som bakerste mann.

– Beklager, Lindelöf. Du er en dyktig fotballspiller, men sånt kan du ikke gjøre, sier Sverige-helten Fredrik Ljungberg i Viaplays sending.

Bare tre minutter senere økte Renat Dadashov til 2–0. Aserbajdsjan fikk én mann utvist tidlig i annenomgang. Det hindret ikke Emin Makhmudov fra å øke til 3–0 med et spektakulært skudd fra midtbanen.

Foto: Skjermdump / Expressen

– Å se at landslaget vårt er så umotivert og uinspirert, er langt fra godkjent, sier Viaplay-ekspert Bojan Djordjic i pausen.

Han mener spillerne bør skjemmes.

– Selv om det har vært en «drittkvalik» og de spiller på bortebane, kan det ikke se sånn ut, fortsetter han.

Kjetil Rekdal sitter i VGs fotballstudio, der han følger Norge – Færøyene. Han sier at man ikke skal undervurdere Aserbajdsjan på bortebane.

Foto: Skjermdump / Aftonbladet

– Men å ligge under 0–2 etter seks minutter, det er rimelig sjokkerende. Da har du ikke vært på nett ved avspark, sier Rekdal.

Den svenske TV-profilen Patrick Ekwall er ikke i tvil om hva han synes om den svenske prestasjonen.

– Er dette det svakeste du har sett under Janne Andersson?

– Siden Janne? Verste jeg har sett siden 1979, skriver han til VG.

Djordjic er samstemt.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en så ussel innsats av et svensk landslag, sier den frittalende eksperten.

Foto: Skjermdump / SVT

Aftonbladet-skribenten Erik Niva sier at Sveriges 1–4-tap for Østerrike i 2015 er det verste han har sett av det svenske landslaget.

– Har vi en mulig utfordrer her? spør han på Twitter.

Landslagssjef Janne Andersson gir seg som trener etter søndagens hjemmekamp mot Estland.

Erstatteren er foreløpig ikke klar, men den norske Häcken-treneren Per-Mathias Høgmo skal være en het kandidat.