– Ikke få meg til å starte på dette, sier Ada Hegerberg til VG.

Hun har nettopp fått spørsmålet om det er provoserende at en EM-kvalifisering er lagt i juli måned. 10 til 16 juli er satt opp for kvalifiseringskamper.

Det gjør hun samtidig som forberedelsene til de avgjørende Nations League-kampene mot Kroatia er godt i gang. Vinneren av dobbeltmøtet holder seg på seedingsnivå A. Kampene spilles fredag og tirsdag.

Temaet har hun også løftet i et innlegg hos The Guardian.

Norge-spissen kalte terminlisten mildt sagt frustrerende, og sier at hun hadde sett for seg en sommer med « frihet for kropp og sjel».

De siste tre somrene har for de kvinnelige spillerne vært fylt med OL (Norge ikke med), EM og VM. Til sommeren er det igjen OL, men Norge er ikke kvalifisert for sommerlekene i Paris.

– Det begynner å bli tatt noen valg som går direkte utover spillerne, i mine øyne. Man ser konsekvensene komme før de kommer, sier hun.

I GODT HUMØR: Ada Hegerberg på SR Bank Arena i Stavanger. Her med Justine Kielland. Foto: Carina Johansen / NTB

Én av dem er mindre tid til ektemannen Thomas Rogne, som er fotballspiller i svenske Helsingfors.

– Hvordan får dere det til å gå opp?

– Vi er helt «top notch» på logistikk, vi kaller oss selvutnevnte eksperter på det. Han er det viktigste jeg har i livet, og vi har drevet med dette i åtte år. Fotballen er vår lidenskap. Så vi prøver å maksimere karrierene våre, og løser det utrolig bra. Men det er utfordrende, sier Hegerberg.

Hun fortsetter:

– Samtidig vet jeg at vi har et helt liv å dele sammen etter karrieren. Akkurat nå er det selvfølgelig tøft å stå i, men jeg synes at vi fikser det veldig bra, sier Hegerberg.

Terminlisten for EM-kvalifisering Vis mer ↓ Trekning av EM-kvalifiseringsgrupper: 5 mars.

Kampdager 1 og 2: 3 til 9 april.

Kampdager 3 og 4: 29 mai til 4 juni.

Kampdager 5 og 6: 10 til 16 juli

Playoff runde 1 (dobbeltmøte): 23 til 29 oktober

Playoff runde 2 (dobbeltmøte) 27 november til 3 desember.

Trekning av EM-grupper: 16 desember

EM i Sveits: 2 til 27 juli 2025 Kilde: Uefa

MANGE ÅR: I 2016 offentliggjorde Ada Hegerberg og Thomas Rogne at de var et par, etter at de dukket opp på Idrettsgallaen på Hamar sammen. Her med søster Andrine Hegerberg. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Norges superspiss mener det er en fordel at mannen følger vår-høst-sesong i Sverige, og at den franske ligaen går fra høst til vår.

– Det er godt å tenke at jeg kan være hos ham på sommeren, og at han er mer hos meg på vinterstid, sier hun.

Derimot skaper terminlisten litt kluss i år, i det som i utgangspunktet var blitt rutiner for fotballparet.

– Det er ikke mange frihelger – jeg fikk én nå før landslagssamlingen, men vi gjør det beste ut av mulighetene vi har, sier hun og ler.

Før kunne paret finne på å bruke én fridag med hverandre, men det gjør de ikke lenger.

– Det er jo klart at da vi var litt yngre så tok vi de 24-timerne når vi kunne det, men nå har vi litt mer respekt for kroppene våre. Det er en belastning som må tas i betraktning, sier Hegerberg.

Hun mener det er viktig å respektere at man som fotballspiller også er et helt vanlig menneske.

– Jeg liker å tenke at vi er heldige som får drive med dette, det er det beste jeg kunne gjort i livet. Men de vanlige arbeidsrettighetene man har på en annen arbeidsplass, gjelder ikke i fotballverdenen like mye, sier hun.

Nå ber hun om at andre tar bladet fra munnen.

– Jeg håper at noen på høyere hold kan ta en fot i bakken og begynne å tenke litt logisk over valgene som blir tatt. Det er ikke spillernes jobb å snakke om det her. Noen må starte dialogen og starte talene, rett og slett. Istedenfor spillerne, sier hun.

