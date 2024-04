Wrexham-stjernen bekrefter at han sang med på en anti-monarkisang under klubbens opprykksfeiring sist helg.

McClean ble med på en sang som inneholdt en linje om at han «hater den jævla kongen», i referanse til det britiske monarkiet.

Det var Daily Mail som omtalte det først, og Belfast Telegraph forteller hvordan McClean svarte i en instagram-post:

«Er dette korrekt? Absolutt, og jeg sang også av full hals. Beklager jeg det? Absolutt ikke.»

Midtbanespilleren med 103 landskamper for Irland har vært en nøkkelmann for Wrexham siden overgangen i fjor sommer, med 42 kamper, fire mål og 13 assist.

Han har fem sesonger i Premier League bak seg, to for Sunderland og tre for West Bromwich.

McClean har tidligere blitt kritisert for å nekte å bære en minneblomst på drakten på Remembrance Day. Han er fra Derry, der britiske soldater skjøt og drepte 14 irske demonstranter i 1972, en hendelse kjent som Bloody Sunday.

McClean er født i Nord-Irland, men spilte landslagsfotball for Irland. Han er kaptein for Wrexham.

Sist måned besøkte prins William Wrexham og serverte øl sammen med en av eierne, Hollywood-stjernen Rob McElhenney, i klubbens berømte Turf-pub for å markere St. Davids dag.