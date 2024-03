Minst 19 av 32 klubber i Eliteserien og Obos-ligaen er i 2024 for videodømming i Norge.

Dermed er det ikke lenger tvil om at kommende sesong også spilles med videodommere involvert.

– Det er et ganske overveldende flertall. Det tenker jeg er bra. Fordi vi tror at det er viktig å ikke avvikle, men videreutvikle. Det viser også stemmegivningen, sier Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball (NTF) til VG.

Cato Haug Styreleder i Norsk Toppfotball.

Han og NTF skal representere interessene til de 32 toppklubbene i norsk fotball.

Interessen til flertallet i norsk fotball er som nevnt å beholde videodømming, men flertallet har blitt betydelig mindre etter flere årsmøter denne våren:

Fra at kun Lillestrøm og Vålerenga var imot VAR ved årsskiftet, har de fått med seg åtte klubber på «neisiden».

Denne neisiden var avhengig av 17 klubber for at det forelå en mulighet for å fjerne VAR. Nå må de vente minimum ett år igjen etter at det er svart på hvitt at de forblir et mindretall – også i 2024.

– Du sier det er bra (at flertallet er for VAR). Er du lettet?

Cato Haug tenker seg litt om før han svarer med en lett latter:

– Hva skal jeg svare på det?

Så snakker han langt og lenge om det positive og negative med videodømming før han avslutter innlegget med:

– Det er mange gode argumenter for å fortsette med VAR.

Han synes supporternes argument om at videodømming ødelegger spontaniteten er viktig «fakta», men han mener ja-siden for VAR har flere plusser.

– Du sier det er bra. Men skal du ikke representere interessene til toppklubbene fremfor å mene?

– Vi skal ha en mening om det. Vi er en interesseorganisasjon for alle 32 klubber, og vi snakker med klubbene hele tiden. Vi har masse saker gjennom hele året, hvor det er uenighet mellom klubbene. Det er veldig sjelden at 32 klubber er enig om det samme.

– Hva slags konsekvenser er det at VAR har fått såpass motstand?

– Det har ingen konsekvenser. Nå er vi ferdig med ett av seks år. Nå må vi jobbe intensivt for å videreutvikle de neste fem årene, slik at det blir så bra at vi så langt det er mulig, kan ivareta folk flest mulig sine interesser rundt fotballproduktet.