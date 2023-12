Etter kampslutt havnet Haaland i et voldsomt munnhuggeri med en eller flere personer, der blant andre City-manager Pep Guardiola måtte gå mellom nordmannen og de han kranglet med.

– Haaland har mistet hodet. Men jeg mistenker at det delvis handler om at han hadde en ganske svak kamp foran mål, melder Sky Sports-ekspert Gary Neville etter hendelsen.

Haalands utbrudd kom like etter en kontroversiell situasjon i kampens siste minutt:

Haaland holdt seg på beina etter en takling, før han leverte en pasning mot Jack Grealish på full fart alene mot keeper. Dommer Simon Hooper dømte først fordel, men idet Grealish hadde fri bane valgte hoveddommeren å dømme frispark til jærbuen likevel.

En halvtime etter kamp har Haalands egen konto på X (tidligere Twitter) svart på en video av situasjonen med teksten: «Wtf» - direkte oversatt til «hva i h******»

Også pappa Alfie Haaland reagerer på situasjonen. Han beskriver avgjørelsen som «terrible».

Se situasjonen og Haalands raseri i videovinduet øverst.

1 / 9 HØY TEMPERATUR: Erling Braut Haaland var rasende etter dommer Simon Hoopers avgjørelse.

















Kranglingen oppsummerer en tett og jevn thriller på Etihad der Tottenham kjempet seg til to mål i den andre omgangen og tar med seg ett poeng hjem til London.

For kampen kunne i realiteten vært punktert før pause. Son Heung-min scoret for Tottenham og satte inn et selvmål. Derfra og ut handlet alt om hjemmelaget de første 45 minuttene.

Phil Foden scoret 2–1, men mellom der traff City tverrliggeren og stolpen, mens Haaland misset de største sjansene.

Den ene kan karakteriseres som enorm. Jærbuen bommet rett og slett på nærmest åpent mål og kunne knapt tro det selv.

Det kunne ikke andre heller.

«Hvordan misset han der? Han er menneskelig», skrev Sky Sports, mens BBC skrev at «det nesten ikke var til å tro».

Den britiske kringkasterens ekspert og eks-storscorer, Dion Dublin, sa følgende:

– Jeg er i sjokk over at Haaland misset. Han er ikke mer enn ti meter fra mål. Keeperen er ute av posisjon og han setter den utenfor!

Tottenham-manager Ange Postecoglou oppsummerte det ganske presist på denne måten da han møtte til pressekonferanse etter kampen:

– Vi var heldige som ikke bare ble blåst av banen til pause.

I stedet for en, to- eller tremålsledelse opplevde Haaland og City at den andre omgangen ble høydramatisk.

Først utlignet Tottenham ved Giovani Lo Celso, før Jack Grealish etter pasning fra Haaland satte inn det de fleste trodde var vinnermålet ni minutter før slutt.

Men så, bare noen sekunder før 90 minutter var unnagjort, scoret Dejan Kulusevski.

Dermed endte det 3–3 på Etihad Stadium søndag kveld, noe som trolig brakte frem den store frustrasjonen hos Haaland.

VG kommer med mer fra Etihad.