– Hver gang vi spiller en avgjørende kamp, så er vi ekstremt positive, og i etterkant veldig skuffet. For vi føler at vi var nære, vi fikk ikke ut vårt beste, brenner noen sjanser eller gjør en avgjørende feil. Dette er historien i 20-25 år, sier VG-ekspert Kjetil Rekdal etter spørsmålet om hva som må bli bedre i det norske landslaget.

Det sier han etter Norges 3–3-resultat i den ubetydelige kampen mot Skottland søndag kveld.

– Så kommer alle argumentene. Jeg orker ikke å høre på det. Vi blir servert det konstant når vi ikke leverer, fortsetter Rekdal.

Han sikter til forklaringer som at «fem minutter ødela for oss», «vi måtte bytte fordi han hadde kramper», «marginer imot» og også kampoppsettet har fått det.

Forklaringene har kommet både fra trener Ståle Solbakken, spillere, eksperter rundt, og tidligere trenere og spillere.

– Det er ingen som hører på det lenger. Vi har hørt det i 25 år. Det er samme reglen om og om igjen, med forskjellige trenere, lag, sammensetninger ... Det norske herrelaget taper stort sett alltid når det er avgjørende kamper.

Nå mener Rekdal at det norske landslaget må gå i seg selv. Han sikter ikke til noen spesielle.

– Vi må grave opp den årsaken, istedenfor å prøve å glatte over det. Nå handler denne kvaliken om de fem minuttene mot Skottland. Det gjør ikke det. Det er en del av det, det er jeg enig i. Men det er andre kamper her.

– Hver gang vi skal spille en avgjørende kamp, står vi igjen med ingenting. Uansett hvem vi har på banen. Du vinner ikke en femmil etter fire mil, sier han.

Norges EM-håp var knust allerede før kampen mot Skottland søndag kveld. Solbakken er tydelig på at de «kalde fakta sier at vi har feilet».

– Jeg var forberedt på at alle skulle komme med spørsmål om at vi ikke kommer til EM. Det er ingen som har det vondere enn meg og oss. Og jeg beklager at vi ikke greide det. Men det er en surrealistisk kvalik, man kan ikke si noe annet, sier Solbakken på pressekonferansen etter kamp.

– Har du noen gang hatt en periode med mer stang ut sportslig? spør NRK.

– Aldri. Ikke i nærheten. Det går ikke an å forklare, det går ikke an. Men det hjelper ikke.

NRK igjen: – Tror du det norske folk kjøper det, eller ser de det som en bortforklaring?

– I skuffelsens time tror jeg ikke de kjøper det. Det hadde sikkert vært godt om de hadde gjort det, men det får jeg ikke gjort noe med. Jeg må bare være iskald og gjøre det jeg tror på, så lenge jeg sitter her, svarer landslagssjefen.

VONDT: Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen i Glasgow søndag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Han er imidlertid ikke helt med på at han tror det blir oppfattet som en bortforklaring.

Midtbanespiller Patrick Berg mener at 3–3-kampen i Glasgow egentlig var et godt bilde på kvalifiseringen som helhet.

– Det har dessverre vært gjennomgangsmelodien i hele kvaliken. Vi ser at vi er ganske gode på expected goals og antall sjanser sluppet til. Dessverre scorer de gjerne på de få mulighetene de får. Det er nok en av grunnene til at vi ikke skal til Tyskland, men at Skottland skal det, sier Berg til VG.