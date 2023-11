Det bekrefter klubben selv i sosiale medier tirsdag.

Ajer ble hentet til Brentford fra Celtic i 2021. Siden har han blitt en viktig brikke i Thomas Franks mannskap.

I den nye kontrakten har den norske landslagsspilleren opsjon på å forlenge med ytterligere 12 måneder.

Ajer gjorde sin 50. opptreden for Brentford før landskamppausen.

Han har spilt 12 kamper i alle konkurranser denne sesongen.

– Jeg er veldig glad for at Kristoffer har forlenget kontrakten, sier manager Thomas Frank.

– I løpet av de to første sesongene hos oss, var han veldig uheldig med skader. Han fikk aldri den riktige rytmen, legger han til.

Frank er fornøyd med nordmannens bidrag.

– Kristoffer har vist stabilitet og kvalitet den siste perioden. Det er jeg fornøyd med, sier han.

– Kristoffer blir bedre og bedre. Han jobber hardt for å realisere potensialet sitt, og vi er glade for at han vil ta de neste stegene sammen med oss, legger dansken til.

Ajer startet seniorkarrieren i Start i 2014. Deretter gikk turen til Celtic i 2016, før han ble utlånt til Kilmarnock i 2017.