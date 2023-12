I England har den tidligere klubbeieren og businessmannen Simon Jordan tatt bladet fra munnen.

– Jeg forstår ikke hva furoren handler om. Alt hysteriet handlet om én ting: mangelen på komme seg inn basert på hva du har gjort sportslig, mer enn hva du har gjort i fortiden, sier Jordan til TalkSport.

Nå mener Jordan at det elementet er fjernet, og mener derfor Uefa og Fifa gjør akkurat det samme som Super League får kritikk for.

– Alle som tenker at de foretrekker at Fifa og Uefa skal ha full kontroll over alt, må være sinnsforvirret. Se på hva som foregår med Uefa og den nye Champions League. Det er en liga som handler om elitisme og hvordan få flest mulig markedsandeler ut. Det som virker å være alles verste mareritt, eksisterer allerede, sier Jordan (56), tidligere eier av Crystal Palace.

Når EU-domstolen torsdag åpnet for at Super League kunne gjennomføres, kom reaksjonene umiddelbart.

De aller fleste vært imot. Barcelona og Real Madrid står fortsatt på sitt og støtter Super League. Foruten det har de aller fleste storklubber i Europa gått ut og avvist planene.

Simon Jordan. Foto: Ian West / Pa Photos / NTB

Dette er saken Vis mer ↓ Allerede i 2021 ble det presentert planer om en helt ny Superliga. Initiativet kom fra 12 europeiske toppklubber. Siden har alle trukket seg, bortsett fra Barcelona og Real Madrid. EU-domstolen kom torsdag med sin dom. Uefa og Fifa brøt loven i 2021 da de truet klubber med å bli kastet ut av hjemlige, europeiske og verdensturneringer. EU-domstolen gir ikke sin støtte til Super League, men dagens dom betyr at klubber som ønsker å delta ikke kan bli straffet av Uefa og/eller Fifa. Gjennom A22-gruppen lanseres et nytt forslag på en ny Super League. Den vil bestå av 64 lag fordelt på tre nivåer – Star, Gold og Blue League På kvinnesiden vil det være 32 lag fordelt på to grupper kalt «Star og Gold-league». – Nå som klubbene kan bestemme sin egen fremtid på europeisk nivå, ser vi frem til å kunne samarbeide med et bredt spekter av fotballinteressenter. Vi vil skape en konkurranse der de beste konkurrerer mot de beste slik at de beste spillerne kan få ut sitt fulle potensial, skriver A22. Gjennom strømmesentralen Unify hevder de også å kunne tilby kampene gratis til alle.

Med avgjørelsen kommer også spørsmålet for alvor: Hvem skal bestemme over fotballen vi ser på?

– Vi må kjempe for dagens modell, med åpen konkurranse for alle, sammenheng mellom bredde og topp og solidarisk økonomi. Hverken fotballen eller politisk ledelse i Europa kan ta denne for gitt, sier fotballpresident Lise Klaveness.

– Dommen er en vekker for fotballen slik vi kjenner den i Europa i dag, sier hun.

MOT SUPERLEAGUE: Lise Klaveness. Foto: Emilie Holtet / NTB

Hun får støtte fra sin danske kollega:

– Saken har vært en kamp for den europeiske sportsmodell, som er basert på økonomisk solidaritet og sportslig opp- og nedrykk. Det er sportens samfunnsmessige betydning med fellesskap og solidaritet mot egoisme og grådighet, sier fotballpresident Jesper Møller.

Grunnen til at Super League har fått sitt gjennomslag, er at EU-domstolen mener enkelte av Uefas regler er imot konkurranseretten. Som blant annet at Uefa skal kunne sanksjonere klubber som er med i andre turneringer.

Det Klaveness og veldig mange med henne frykter, er at makten skal ligge hos noen få heller enn hos klubbene og utøverne selv.

– Vi er svært skeptiske til at en privat aktør skal kunne ivareta helheten med topp og bredde slik vi kjenner den på en bedre måte enn demokratisk valgte ledere i nasjonale og europeiske forbund. Demokratisk valgte ledere kan byttes ut om de ikke utvikler fotballen i ønsket retning, sier fotballpresidenten.

Den europeiske klubborganisasjonen (ECA), går hardt ut mot den nye dommen. Både ECA og Klaveness mener Uefa har tatt mange riktige steg etter at de første planene om Super League ble lansert for litt over to år siden.

Slik foreslår gruppen bak Super League å spille turneringen:

– Det viktigste er at fotball er en «sosial kontrakt» og ikke en «juridisk kontrakt». Forbund, klubber, ligaer, spillere og fans står mer samlet enn noensinne mot forsøkene fra noen få som har en personlig agenda om å underminere grunnmuren i europeisk fotball, skriver ECA i en uttalelse.

ECA representerer over 500 klubber i Europa og har PSG-topp Nasser al-Khelaifi som styreleder. RBK-sjef Tore Bjørseth Berdal sitter også i styret.