Møter Barcelona og jakter Mesterligaen: Adressa har sikret seg kampene

– Det er utrolig artig at vi kan tilby våre abonnenter dette innholdet hos oss, sier markedssjef i Adresseavisen, Hege Møllevik.

Og snakker om at Adressa skal sende både RBKs kvalifisering til Mesterligaen - og storkampen mot Barcelona på Lerkendal.

Ny type kvalik

Etter å ha tatt sølv i serien i 2020 kvalifiserte RBK Kvinner seg for Europa-spill på første forsøk.

Den store gulrota heter gruppespill i Mesterligaen, og Julie Blakstad og co må passere tre hindre for å komme seg dit.

Kvalifiseringen starter 18. august.

Nå er det klart at Adresseavisen, i samarbeid med VG, har sikret seg rettighetene for disse kampene. Vi sender dem for våre abonnenter.

Miniturnering - så playoff

Kvalifiseringen til Mesterligaen har fått nytt utseende i år: Den starter som en miniturnering, som for RBKs del skal spilles i Trondheim.

Vinneren her går inn playoff til et gruppespill.

18. august møter RBK hviterussiske Minsk. Kun seier er godt nok for å gå videre, og motstander da er enten skotske Celtic eller spanske Levante. Denne kampen spilles 21. august.

Dersom RBK også vinner her, venter playoff. De kampene spilles på «vanlig» vis, hjemme og borte.

Trekningen her er 22. august.

Syrstad Engen på Lerkendal

Seks dager etter, 28. august, vil RBK-spillerne på nytt få kjenne på det internasjonale nivået. Ordentlig.

Da kommer nemlig Barcelona-stjernene til Trondheim, anført av Caroline Graham Hansen og Melhus’ egen Ingrid Syrstad Engen.

Kampstart er 16.00 på Lerkendal, og også dette oppgjøret vises på adressa.no