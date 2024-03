Bodø/Glimt bekrefter nå VGs opplysninger fra tidligere onsdag.

– Det føles veldig rart å forlate Bodø/Glimt, for det er en klubb og en by jeg har blitt veldig glad i. Ting har kanskje ikke blitt helt som jeg så for meg da jeg kom tilbake fra Tyskland, men totalt sett ser jeg tilbake på ei fantastisk tid i Bodø, sier Marius Lode til glimt.no.

Onsdag kveld ble klubbene enige og Lode blir Häcken-spiller.

– Jeg kommer til å være ihuga Glimt-supporter og vil alltid heie på Glimt. Jeg har opparbeidet meg ganske godt vennskap i klubben, men også utenfor. Det er noe av det tøffeste med å forlate, at man forlater nettverket jeg har fått i byen, sier Lode.

Et krav for å slippe Lode skal også være at Glimt ønsker å ha inn en erstatter. Etter det VG kjenner til jobber nå klubben med å hente danske Villads Nielsen (19) fra Nordsjælland. Med Lode ut, tyder nå mye på at bodøværingene nærmer seg enighet med danskene.

Glimt skal være i konkrete forhandlinger med den danske klubben.

19-åringen har åtte U-landskamper for Danmark og spilte hele kampen da Danmark slo Portugal 2–0 tirsdag.

Tidligere onsdag kunne VG fortelle at Patrick Berg og Bodø/Glimt er i forhandlinger om en ny kontrakt.