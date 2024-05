Tenåringen blir nemlig sett på som en eksepsjonell fotballspiller.

Flere store klubber skal ha kjempet om ham. Manchester City skal ifølge The Athletic ha vunnet den kampen, men avtalen er uvanlig.

Midtbanespilleren skal nemlig først til City om hele fire år.

Spesielle regler gjør at han ikke kan bli utenlandsproff før han fyller 18.

SPONSET: Sullivan skal være den yngste fotballspilleren i USA med egen skoavtale. Den har han med Adidas. Foto: Philadelphia Union

Frem til det skal han spille for MLS-klubben Philadelphia Union.

Denne uken ble det klart at Sullivan er tatt opp på a-laget til klubben, i det som skal være den største og dyreste avtalen med en akademispiller noensinne i den amerikanske toppligaen.

– Cavan er utvilsomt et helt spesielt og ekstraordinært talent, sier Philadelphia Union-trener Ernst Tanner i en pressemelding.

– Hans høye fotball-IQ, sammen med evnen til å lese spillet, flytte ballen og score, viser hvor stort talentet hans er, legger han til om den – akkurat nå – 158 centimeter høye Sullivan.

Men i avtalen skal det også stå at 14-åringen skal flytte til England for å spille for Manchester City den dagen han blir myndig. Ifølge The Athletic skal City da betale fem millioner dollar (drøyt 50 millioner kroner) for at klausulen skal aktiveres.

Det sier det meste om hvor stor tro Champions League-mesterne allerede har på amerikaneren.

HØRER IKKE PÅ NOEN: Sullivan sier han vil gå sin egen vei. Foto: Philadelphia Union

I fjor, da han bare var 13 år, ledet Sullivan USAs gutter 15-landslag til seier i kontinentalmesterskapet for Nord- og Mellom-Amerika.

Han var den yngste på laget, men ble likevel kåret til turneringens beste spiller.

Etter det fikk også sponsorene øynene opp for den stilsikre tenåringen.

Sullivan skal nå være den yngste spilleren i USA med egen skoavtale.

Denne sesongen har han blant annet spilt med en iøyenfallende kritthvit sko som Adidas har samarbeidet med luksusmerket Prada om å lage.

Allerede som tiåring begynte Sullivan å få forespørsler fra eliteklubber, forteller han selv i et intervju med amerikanske Fortune.

– Jeg tror det var da jeg tenkte «dette skjer». Det føltes ikke ekte, men det trigget noe i hodet mitt, så jeg tenkte: «Jeg kan klare dette», sier han om drømmen om å bli proff.

Han prøver å ikke høre så mye på dem som kaller ham for et supertalent.

– Jeg prøver å ikke bry meg om hva jeg blir kalt. Jeg hører ikke på noen, om så det er positivt eller negativt. Så det går ikke innpå meg på noen måte.

Sullivan vokste opp i Philadelphia og er den yngste av fire brødre. 20 år gamle Quinn spiller også for Philadelphia Union. Begge foreldrene har også vært fotballspillere på høyt nivå, mens bestefaren Larry trente Villanova mellom 1991–2007.

FAMILIEFOTO: Hele familien var samlet da Sullivan signerte sin første elitekontrakt. Foto: Philadelphia Union

Med andre ord en skikkelig fotballfamilie.

Så gjenstår det å se om Cavan Sullivan og Erling Braut Haaland blir lagkamerater i Manchester City om fire år eller ikke.